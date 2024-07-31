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Искусство

В музее-заповеднике «Павловск» показали сюжетную миниатюру из коллекции Екатерины II и других императриц

Экспозиция в Библиотеке Росси Большого Павловского дворца представляет около 65 миниатюр из собрания Екатерины II, Марии Федоровны, Елизаветы Алексеевны и Александры Федоровны. Курирует проект старший научный сотрудник музея Нина Стадничук.

pavlovskmuseum.ru / Музей-заповедник «Павловск»

Как рассказали «Собака.ru», миниатюры, созданные с использованием акварели, гуаши и эмали (финифти), были излюбленным предметом интерьера августейших особ. В коллекции музея-заповедника «Павловск» хранится 130 сюжетных миниатюр, половину из которых представят в рамках выставки. Особый интерес среди них представляет миниатюра «Сивилла» Терезы Менгс, купленная Екатериной Великой у римского антиквара Томаса Дженкинса. Среди других уникальных экспонатов — три миниатюрные копии шедевров «Снятие с креста», «Автопортрет Рембрандта» и «Голова старика» Фра Бартоломео.

pavlovskmuseum.ru / Музей-заповедник «Павловск»
pavlovskmuseum.ru / Музей-заповедник «Павловск»

«Сюжетная миниатюра XVII–XIX веков из коллекции четырех императриц» также демонстрирует работы императрицы Марии Федоровны, выполненные на стекле и пергаменте с использованием сложных техник, а также миниатюры, созданные по мотивам работ известных мастеров (Рембрандта, Рубенса, ван Дейка), привезенные из путешествий по Европе. Коллекция Александры Фёдоровны, созданная на основе эрмитажных собраний и пополнившаяся трудами художника Федора Урбановича, возвращает зрителя в атмосферу императорских кабинетов. К открытию выставки музей-заповедник «Павловск» выпустил научный каталог собрания сюжетной миниатюры.

pavlovskmuseum.ru / Музей-заповедник «Павловск»

Выставка «Сюжетная миниатюра XVII–XIX из коллекции четырех императриц» открыта с 30 июля по 20 октября 2024 года в городе Павловск, на Садовой улице, 20.

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