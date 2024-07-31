Как рассказали «Собака.ru», миниатюры, созданные с использованием акварели, гуаши и эмали (финифти), были излюбленным предметом интерьера августейших особ. В коллекции музея-заповедника «Павловск» хранится 130 сюжетных миниатюр, половину из которых представят в рамках выставки. Особый интерес среди них представляет миниатюра «Сивилла» Терезы Менгс, купленная Екатериной Великой у римского антиквара Томаса Дженкинса. Среди других уникальных экспонатов — три миниатюрные копии шедевров «Снятие с креста», «Автопортрет Рембрандта» и «Голова старика» Фра Бартоломео.