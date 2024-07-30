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Искусство

В «Пенатах» состоится празднование 180-летия со дня рождения Ильи Репина — с экскурсиями, воркшопами и концертной программой

В рамках торжественной программы директор Музея Академии художеств Алексей Мудров расскажет о цикле запланированных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Академии художеств

В рамках традиционного праздника в часть дня рождения художника Ильи Репина 5 августа состоится панихида на могиле художника, концертная программа, кулинарные и творческие мастер-классы, экскурсии, квесты и презентация двухтомника каталога полного собрания Музея-усадьбы Репина «Пенаты». В первом томе покажут более 200 работ самого художника, а во втором — произведения из его коллекции и наследников.

Помимо воркшопов, которые научат писать на пленэре и скетчить архитектуру, посетители смогут узнать подробнее о «Пенатах» на экскурсиях и тематических квестах. Просветительскую и экскурсионную части разбавят выступления джазового квартета «Newzette», который исполнит трехчастную музыкальную программу на площади Гомера. 

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