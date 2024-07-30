В рамках традиционного праздника в часть дня рождения художника Ильи Репина 5 августа состоится панихида на могиле художника, концертная программа, кулинарные и творческие мастер-классы, экскурсии, квесты и презентация двухтомника каталога полного собрания Музея-усадьбы Репина «Пенаты». В первом томе покажут более 200 работ самого художника, а во втором — произведения из его коллекции и наследников.

Помимо воркшопов, которые научат писать на пленэре и скетчить архитектуру, посетители смогут узнать подробнее о «Пенатах» на экскурсиях и тематических квестах. Просветительскую и экскурсионную части разбавят выступления джазового квартета «Newzette», который исполнит трехчастную музыкальную программу на площади Гомера.

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