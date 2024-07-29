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Искусство

В галерее «Борей» открывается выставка «Последний мирискусник Ленинграда» с фотографиями Владимира Преснякова из коллекции Кирилла Авелева

Цикл выставок с работами из частного собрания позволит пролить свет на личность, повлиявшую на восприятие послевоенной городской фотографии и зародившую феномен романтического «петербургского мифа».

Изображение предоставлено «Собака.ru» Кириллом Авелевым

Как рассказал «Собака.ru» коллекционер Кирилл Авелев, на рубеже того времени «в жанре городской фото-ведуты эрмитажный фотограф Владимир Пресняков возвышался, как Пиранези на руинах гравированного Рима». Однако после расстрела в 1937 году его имя практически исчезло из анналов истории. Выставка «Последний мирискусник Ленинграда» расскажет о визионере и первооткрывателе хрестоматийных ленинградских ракурсов 1920-х – 1930-х годов, имя которого дошло до наших дней практически безизвестным. «Ленинградский миф» Преснякова стал общедоступен с распространением карточек-открыток, которые были востребованным способом коммуникации и предметом коллекционирования. Эти карточки с 1924 года печатал Комитет популяризации художественных изданий (КПХИ), считавшийся последним напоминанием эпохи мирискусников, а отдельные сюжеты продолжили выходить под печатью Ленполиграфа. Было издано более 40 снимков петербургских видов Преснякова — именно они изменили восприятие города с холодно-отчужденного футуристического авангарда до живописных романтических кадров трамваев, Лебяжьей канавки и неожиданных ракурсов с крыш Эрмитажа. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» Кириллом Авелевым

Выставка «Последний мирискусник Ленинграда» тематически отличается от предыдущих — в ее основу взят не отдельный излюбленный фотографом сюжет, а исследование эклектизма городских пейзажей фотографа (они будто и правда сошли с акварелей Бенуа!) и сравнение их с обликом символистского Петербурга.

Третья выставка «Последний мирискусник Ленинграда» цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» открыта с 1 июня по 31 августа в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.

Цикл из 6 выставок продлится до 7 ноября.

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