В галерее «Борей» открывается выставка «Последний мирискусник Ленинграда» с фотографиями Владимира Преснякова из коллекции Кирилла Авелева

Выставка «Последний мирискусник Ленинграда» тематически отличается от предыдущих — в ее основу взят не отдельный излюбленный фотографом сюжет, а исследование эклектизма городских пейзажей фотографа (они будто и правда сошли с акварелей Бенуа!) и сравнение их с обликом символистского Петербурга.

Третья выставка «Последний мирискусник Ленинграда» цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» открыта с 1 июня по 31 августа в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.

Цикл из 6 выставок продлится до 7 ноября.

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