Русский музей и благотворительная организация «Перспективы» запустили проект «Квартира художника»

Специалисты Русского музея продолжают активную работу над созданием инклюзивный культурной среды. Участники проекта будут собираться на экспозиции музея и в квартире для совместных занятий.
Отдел социокультурных коммуникаций Русского музея при волонтёрской поддержке Фонда «В поисках гармонии» проведет цикл художественных мастерских для жителей квартиры сопровождаемого проживания благотворительной организации «Перспективы».
Участники проекта познакомятся с произведениями искусства, обсудят их и получат задание для самостоятельной работы. Затем в квартире художники разберут созданные эскизы и доработают их вместе с музейными сотрудниками и волонтерами. Всего пройдет 16 встреч, 8 — в музее и 8 — в квартире сопровождаемого проживания. Итогом станет выставка работ, созданных во время проекта.
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