Русский музей и благотворительная организация «Перспективы» запустили проект «Квартира художника»

Отдел социокультурных коммуникаций Русского музея при волонтёрской поддержке Фонда «В поисках гармонии» проведет цикл художественных мастерских для жителей квартиры сопровождаемого проживания благотворительной организации «Перспективы».

Участники проекта познакомятся с произведениями искусства, обсудят их и получат задание для самостоятельной работы. Затем в квартире художники разберут созданные эскизы и доработают их вместе с музейными сотрудниками и волонтерами. Всего пройдет 16 встреч, 8 — в музее и 8 — в квартире сопровождаемого проживания. Итогом станет выставка работ, созданных во время проекта.

