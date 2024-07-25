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Искусство

Русский музей и благотворительная организация «Перспективы» запустили проект «Квартира художника»

Специалисты Русского музея продолжают активную работу над созданием инклюзивный культурной среды. Участники проекта будут собираться на экспозиции музея и в квартире для совместных занятий.

фото: пресс-служба Русского музея
фото: пресс-служба Русского музея
фото: пресс-служба Русского музея

Отдел социокультурных коммуникаций Русского музея при волонтёрской поддержке Фонда «В поисках гармонии» проведет цикл художественных мастерских для жителей квартиры сопровождаемого проживания благотворительной организации «Перспективы».

Участники проекта  познакомятся с произведениями искусства, обсудят их и получат задание для самостоятельной работы. Затем в квартире художники разберут созданные эскизы и доработают их вместе с музейными сотрудниками и волонтерами. Всего пройдет 16 встреч, 8 — в музее и 8 — в квартире сопровождаемого проживания. Итогом станет выставка работ, созданных во время проекта.
 

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