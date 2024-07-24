Проект-посвящение «голосу страшной эпохи перемен» объединит современный стрит-арт и раскроет революционного поэта как первого уличного художника в истории России.
Как рассказали «Собака.ru» кураторы выставки Анастасия Пронина и Елизавета Закураева, наряду с Александром Родченко и Казимиром Малевичем Владимир Маяковский был настоящим визионером, определившим облик первых послереволюционных лет. Он первым из художников обратился к уличному искусству: создавал агитационные и сатирические плакаты, наделенные меткостью слова и громкостью лозунгов. Одной из таких стрит-арт интервенций стала серия плакатов «Окна сатиры РОСТА», созданная группой советских художников и поэтов (включая Маяковского!) в 1919—1921 годах для Российского телеграфного агентства. Совмещая броские формы с текстом, в этих работах Маяковский добивался «максимально яркого и эпатирующего эффекта».
Выставка «Маяковский. Трибьют», открывшаяся 19 июля на площадке Центра искусства и музыки Библиотеки имени поэта, представит работы 16 художников, начинавших свой творческий путь на гребне уличной волны. Куратор проекта Анастасия Пронина предложила авторам поразмышлять о влиянии Маяковского на их творчество, взяв за основу тексты его переписки с музой Лилей Брик.
В экспозиции приняли участие создатель абстрактных геометрических муралов, украсивших Москву, Алексей Лука, братский художник и организатор красноярского стрит-арт фестиваля «Один за всех» Гриша Шаров, лауреат премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга» Максим Има, бывшая журналистка, вытравляющая хлесткие фразы вышивкой на холсте, Анастасия Иваненкова, философ-аноним Миша Маркер, хроникер московского быта Иван Симонов, религиозная стрит-артистка Ника Клецки, а также Саша Браулов, Маха Вебер, Синий Карандаш, Саня Закиров, Костя Ужве, Виталий Простов, Илья Мозги, Наталья Пастухова и Люба Лисицина. В ротонде библиотеки Маяковского они представили эксклюзивные работы, созданные специально для проекта.
Куратор выставки:
Эта выставка — попытка взглянуть на Владимира Владимировича Маяковского, как на человека, а не статью в Советской энциклопедии, человека гениального и несчастного в этой своей гениальной сложности, по-детски трогательного и ранимого, виртуозно владевшего словом и художественным образом, опередившим свое время на десятки лет. Поэтому мы предложили участникам прочитать переписку поэта с любовью его жизни и музой Лилей Брик. Эти откровенные и болезненные во многом тексты полны юмора, самоиронии, печали, страдания о неразделенном. Читая их, мы не видим памятник в бронзе с гордо поднятой головой, мы видим живого и слабого человека, мучительно ищущего любви. Работы художников - где-то наивные и забавные, где-то трогательные и печальные, но очень личные - такие же, как и тексты самого Маяковского.
Выставка «Маяковский. Трибьют» открыта с 19 июля по 20 августа в Центре искусства и музыки Библиотеки имени Маяковского на Невском проспекте, 20.
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