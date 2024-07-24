Анастасия Пронина

Куратор выставки:

Эта выставка — попытка взглянуть на Владимира Владимировича Маяковского, как на человека, а не статью в Советской энциклопедии, человека гениального и несчастного в этой своей гениальной сложности, по-детски трогательного и ранимого, виртуозно владевшего словом и художественным образом, опередившим свое время на десятки лет. Поэтому мы предложили участникам прочитать переписку поэта с любовью его жизни и музой Лилей Брик. Эти откровенные и болезненные во многом тексты полны юмора, самоиронии, печали, страдания о неразделенном. Читая их, мы не видим памятник в бронзе с гордо поднятой головой, мы видим живого и слабого человека, мучительно ищущего любви. Работы художников - где-то наивные и забавные, где-то трогательные и печальные, но очень личные - такие же, как и тексты самого Маяковского.