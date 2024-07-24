20 проектов были созданы начинающими художниками в рамках учебных мастерских по направлениям: биоарт, биодизайн и живые материалы, робототехническое и интерактивное искусство и цифровые миры. Куратором проекта выступила Христина Отс.
Как рассказала «Собака.ru» куратор выставки, «Реализм невидимого» — это результат работы студентов первого курса магистерской программы ИТМО Art & Science. Проектные работы начинающих сайнс-артистов были созданы в рамках трех мастерских: «Биоарт, биодизайн и живые материалы» Ипполита Маркелова, «Робототехническое и интерактивное искусство» под руководством Дмитрия Морозова и «Цифровые миры» Елены Никоноле. Студентов не ограничивали заданной темой, но в результате их проекты объединились под общей концепцией — раскрыть потаенное. 20 студенческих проектов расскажут о роли искусственного интеллекта в социуме, отношении к собственной телесности, возможности цифрового бессмертия, способах межвидовой коммуникации и многом другом. «Реализм невидимого» представит концепции, воплощенные в разных жанрах: мультимедийной инсталляции, цифровой анимации, генеративного искусства, хлорофилловой печати, биоарт-объекта, видео-документации, перформанса, геймдева, саунд-дизайна и 3D-моделирования.
«Работы студентов этого года значительно отличаются от того, к чему мы привыкли. Художники не только критические переосмысляют научно-технологический контекст art & science, но и затрагивают сложные социальные темы, для исследования которых они обращаются к инструментарию науки и цифровых технологий», — рассказывает Христина Отс.
В рамках шоукейса, который можно посетить до 4 августа, покажут биоарт, в числе которого: исследование феномена развития косметической продукции в капиталистическую эпоху Bacterial Makeup Анастасии Вержбицкой, инсталляция-размышление о значении и функции волос человека fallen into the sea Дианы Мансур, арт-объект Ирины Калапышиной «Структуры» — о глине как созидающей материи всего живого.
Среди хайлайтов экспозиции также: аудиовизуальная инсталляция Fly_away_North //Imprinting//_ Ирины Короткой об импринтинге (форме обучения) в живой природе, интерактивная медиа-инсталляция Елены Потуремец Mutatis Mutandis 2.0, раскрывающая феномен слепоты к растениям, а также проект Людмилы Фридман sensitive_aggregation, объединяющий медиа-инсталляцию, видео, цифровую анимацию, генеративное искусство и звук в исследование о механизме эмоций.
В проекте приняли участие: Настя Вержбицкая, Владислава Джуля, Анна Зеладина, Ирина Калапышина, Валерия Макарова, Диана Мансур, Ольга Мицкевич, Влада Олейник, Григорий Тихомиров, Тальяна Вяльцева, Лера Добулевич, Ирина Короткая, Елизавета Леонтьева, Алина Чараева, Анастасия Шуляк, Gerulaityte Gabriele, Иван Белоусов, Наиль Гайнулов, Алена Зинурова, Мария Кувшинова, Айтан Маммадова, Лена Потуремец, Людмила Фридман и Максим Чернышев.
Шоукейс «Реализм невидимого» открыт с 19 июля по 4 августа в Центре Art & Science на Биржевой линии, 16.
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