Как рассказала «Собака.ru» куратор выставки, «Реализм невидимого» — это результат работы студентов первого курса магистерской программы ИТМО Art & Science. Проектные работы начинающих сайнс-артистов были созданы в рамках трех мастерских: «Биоарт, биодизайн и живые материалы» Ипполита Маркелова, «Робототехническое и интерактивное искусство» под руководством Дмитрия Морозова и «Цифровые миры» Елены Никоноле. Студентов не ограничивали заданной темой, но в результате их проекты объединились под общей концепцией — раскрыть потаенное. 20 студенческих проектов расскажут о роли искусственного интеллекта в социуме, отношении к собственной телесности, возможности цифрового бессмертия, способах межвидовой коммуникации и многом другом. «Реализм невидимого» представит концепции, воплощенные в разных жанрах: мультимедийной инсталляции, цифровой анимации, генеративного искусства, хлорофилловой печати, биоарт-объекта, видео-документации, перформанса, геймдева, саунд-дизайна и 3D-моделирования.