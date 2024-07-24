Пословицы и кокошники, сарафаны и авоськи, наличники и другие артефакты прошлого в первом персональном проекте художницы в Петербурге.
«Авосевы города не горожены» — гласит народная пословица, означающая, что города, построенные на авось, то есть без четкого плана или усилий, не имеют ограды, защиты или прочных основ. Ирина Ионина в своем проекте исследует дачи и усадьбы, построенные на рубеже XIX–XX веков в неорусском стиле, которые сейчас в большинстве случаев окружены зеленой строительной сеткой.
Выставка «Авосевы города не горожены», открывающаяся в арт-пространстве «Метамодернисты» 24 июля, исследует состояние неопределенности и заброшенности старинных деревянных зданий, обладающих культурным значением, но находящихся в процессе медленного разрушения.
В экспозиции представлены работы в различных жанрах: объекты, инсталляции, предметы прикладного искусства, рисунки и ассамбляжи. Все они выглядят обманчиво односложными — традиционные кокошники соседствуют с кафтанами. Ирина Ионина придает работам новые смыслы благодаря ироничному взгляду современного человека. Один из экспонатов выставки — авоська (от слова «авось»), наполненная трухой полуразрушенных зданий.
Ирина Ионина — междисциплинарная художница, работающая с публичным пространством, создающая сайт-специфик инсталляции, тотальные инсталляции, интервенции в городское пространство, а также объекты, в основе которых лежат найденные в природе материалы. Работы художницы выставляются на Blazar и находятся в постоянном хранении библиотеки Музея «Гараж», коллекции ЦСИ «Сияние» и частных собраниях.
Персональная выставка Ирины Иониной «Авосевы города не горожены» открыта с 24 июля по 11 августа в арт-пространстве «Метамодернисты» на улице Ефимова, 5.
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