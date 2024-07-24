«Авосевы города не горожены» — гласит народная пословица, означающая, что города, построенные на авось, то есть без четкого плана или усилий, не имеют ограды, защиты или прочных основ. Ирина Ионина в своем проекте исследует дачи и усадьбы, построенные на рубеже XIX–XX веков в неорусском стиле, которые сейчас в большинстве случаев окружены зеленой строительной сеткой.

Выставка «Авосевы города не горожены», открывающаяся в арт-пространстве «Метамодернисты» 24 июля, исследует состояние неопределенности и заброшенности старинных деревянных зданий, обладающих культурным значением, но находящихся в процессе медленного разрушения.