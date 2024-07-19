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Искусство

В Петербурге открывается выставка «Высоцкий и Шемякин. Созвучие» — ко дню памяти барда

Проект посвящен творческому и дружескому союзу двух артистов.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Центра Шемякина

Как рассказали «Собака.ru» кураторы выставки «Высоцкий и Шемякин. Созвучие», выставочный проект открывается 25 июля в день памяти Владимира Высоцкого. Покажут известные работы: иллюстрированный сборник философских стихов, серию «Чрево Парижа» и другую станковую тематическую живопись. Михаил Шемякин подготовил своеобразный саундтрек, который лейтмотивом соберет весь проект воедино — художник продекламировал песни и стихи Высоцкого, адресованные ему самому. Они будут представлены в аудио и видеоформатах.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Центра Шемякина

Среди хайлайтов обещают представить широкой публике оригинальные магнитофоны и бобины, на которых в 1970-х годах Михаил Шемякин записал песни Высоцкого, а также показать оригинальный перформанс Ларисы Ивановой — пластический перефраз композиции «Французские бесы» Высоцкого с визуальной опорой на созданные Михаилом Шемякиным произведения.

Выставка «Высоцкий и Шемякин. Созвучие» открыта с 26 июля по 29 сентября 2024 года в Центре Михаила Шемякина на Садовой улице, 7-9-11.

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