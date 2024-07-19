В Петербурге открывается выставка «Высоцкий и Шемякин. Созвучие» — ко дню памяти барда

Среди хайлайтов обещают представить широкой публике оригинальные магнитофоны и бобины, на которых в 1970-х годах Михаил Шемякин записал песни Высоцкого, а также показать оригинальный перформанс Ларисы Ивановой — пластический перефраз композиции «Французские бесы» Высоцкого с визуальной опорой на созданные Михаилом Шемякиным произведения.

Выставка «Высоцкий и Шемякин. Созвучие» открыта с 26 июля по 29 сентября 2024 года в Центре Михаила Шемякина на Садовой улице, 7-9-11.

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