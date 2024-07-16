Имя петербургского фотографа Валентина Барановского неразрывно связано с Мариинским театром и Ленинградским рок-клубом. В 1970-х годах он вел хронику балетной жизни города, а после открытия андеграундного клуба в начале 1980-х годов фиксировал подпольную жизнь: рок-концерты, светскую хронику и персоналии будущих звезд неофициальной музыкальной сцены. Будучи репортером, Барановский подходил к своей работе с документальной точностью, стараясь фиксировать живые эмоции музыкантов. «Я понял, что каждый исполнитель посредством своей головы и тела стремится показать и передать свои чувства и эмоции. То же самое и на рок-концерте», — вспоминал Барановский в архивном интервью телеканалу Piter.TV.