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Искусство

Закулисье ленинградской рок-сцены в объективе Валентина Барановского показали в галерее Art of Foto

На репортажных снимках культового петербургского фото-художника увековечены иконы ленинградского андеграунда 1980-х — начала 1990-х годов: группа «Кино», Майк Науменко и многие другие.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Art of Foto

Имя петербургского фотографа Валентина Барановского неразрывно связано с Мариинским театром и Ленинградским рок-клубом. В 1970-х годах он вел хронику балетной жизни города, а после открытия андеграундного клуба в начале 1980-х годов фиксировал подпольную жизнь: рок-концерты, светскую хронику и персоналии будущих звезд неофициальной музыкальной сцены. Будучи репортером, Барановский подходил к своей работе с документальной точностью, стараясь фиксировать живые эмоции музыкантов. «Я понял, что каждый исполнитель посредством своей головы и тела стремится показать и передать свои чувства и эмоции. То же самое и на рок-концерте», — вспоминал Барановский в архивном интервью телеканалу Piter.TV.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Art of Foto

Как рассказали «Собака.ru» в галерее Art of Foto, выставка «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век» представляет летопись Ленинградского рок-клуба и событий, разворачивавшихся вокруг него. В рамках экспозиции показали более 800 фотографий. Среди них портреты Константина Кинчева, Александра Башлачева, Юрия Шевчука и других музыкантов, а также эмоциональные концертные и жанровые снимки.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Art of Foto

Выставка Валентина Барановского «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век» открыта с 11 июля по 25 августа 2024 года в Art of Foto на Большой Конюшенной улице, 1.

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