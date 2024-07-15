В «Росфото» открывается выставка «Контурные карты» — географическое исследование 9 современных фотографов

Экспозиция подсвечивает явление «Проектной фотографии», которое стало популярным в России в 2000-х годах. Авторы, работающие в рамках больших циклов, обращают внимание на социальные и культурные нарративы, которые во время создания серии меняются и развиваются (многие из них создаются более 5 лет!).
Федор Телков. Проект «Право веры». 2016 – 2024 года
Как рассказали «Собака.ru» кураторы «Росфото», проект «Контурные карты» объединит 9 современных авторов: исследовательницу Крайнего Севера и последовательницу визуальной социологии Елену Аносову, петербургского архитектурного фотографа Алексея Боголепова, документалиста и фотожурналиста Светлану Булатову, певца повседневности и интуитивного экспериментатора (никаких планов, только уличный экспромт!) Александра Веревкина, а также Игоря Волкова, Анну Марченкову, Федора Телкова, Анастасию Цайдер и Максима Шера. Художники раскроют визуальные и культурные ДНК Абхазии, Узбекистана, Сибири, Урала, Северного Кавказа, Татарстана и других регионов.
В рамках экспозиции авторы представили 9 масштабных проектов, работу над которыми продолжают до сих пор. В основе этих визуальных исследований — вопросы идентичности, коллективной памяти, языка, а также местные традиции и обычаи. Занимаясь циклом более нескольких лет (Алексей Боголепов работает над своим проектом более 10 лет!), авторы подмечают особенности развития культуры закрытых сообществ, малых народов и изменения в дизайн-коде городов, сел и других географических точек. «Многие работы были созданы на территории бывшего СССР и запечатлели эпоху перемен, когда старая общественная формация уступала место новой», — отмечают кураторы.
Выставка «Контурные карты» открыта с 19 июля по 29 сентября 2024 года в «Росфото» на Большой Морской улице, 35.
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