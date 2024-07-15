В «Росфото» открывается выставка «Контурные карты» — географическое исследование 9 современных фотографов

В рамках экспозиции авторы представили 9 масштабных проектов, работу над которыми продолжают до сих пор. В основе этих визуальных исследований — вопросы идентичности, коллективной памяти, языка, а также местные традиции и обычаи. Занимаясь циклом более нескольких лет (Алексей Боголепов работает над своим проектом более 10 лет!), авторы подмечают особенности развития культуры закрытых сообществ, малых народов и изменения в дизайн-коде городов, сел и других географических точек. «Многие работы были созданы на территории бывшего СССР и запечатлели эпоху перемен, когда старая общественная формация уступала место новой», — отмечают кураторы.