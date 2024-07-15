18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В «Росфото» открывается выставка «Контурные карты» — географическое исследование 9 современных фотографов

Экспозиция подсвечивает явление «Проектной фотографии», которое стало популярным в России в 2000-х годах. Авторы, работающие в рамках больших циклов, обращают внимание на социальные и культурные нарративы, которые во время создания серии меняются и развиваются (многие из них создаются более 5 лет!).

Федор Телков. Проект «Право веры». 2016 – 2024 года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Федор Телков. Проект «Право веры». 2016 – 2024 года

Как рассказали «Собака.ru» кураторы «Росфото», проект «Контурные карты» объединит 9 современных авторов: исследовательницу Крайнего Севера и последовательницу визуальной социологии Елену Аносову, петербургского архитектурного фотографа Алексея Боголепова, документалиста и фотожурналиста Светлану Булатову, певца повседневности и интуитивного экспериментатора (никаких планов, только уличный экспромт!) Александра Веревкина, а также Игоря Волкова, Анну Марченкову, Федора Телкова, Анастасию Цайдер и Максима Шера. Художники раскроют визуальные и культурные ДНК Абхазии, Узбекистана, Сибири, Урала, Северного Кавказа, Татарстана и других регионов.

Алексей Боголепов. Проект «Организационный Комплекс». 2014 – 2024 года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Алексей Боголепов. Проект «Организационный Комплекс». 2014 – 2024 года

Елена Аносова. Проект «Атлас первого снега», 2015 — 2024 года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Елена Аносова. Проект «Атлас первого снега», 2015 — 2024 года

В рамках экспозиции авторы представили 9 масштабных проектов, работу над которыми продолжают до сих пор. В основе этих визуальных исследований — вопросы идентичности, коллективной памяти, языка, а также местные традиции и обычаи. Занимаясь циклом более нескольких лет (Алексей Боголепов работает над своим проектом более 10 лет!), авторы подмечают особенности развития культуры закрытых сообществ, малых народов и изменения в дизайн-коде городов, сел и других географических точек. «Многие работы были созданы на территории бывшего СССР и запечатлели эпоху перемен, когда старая общественная формация уступала место новой», — отмечают кураторы.

Анна Марченкова. Проект «Место практики и реализации», 2015–2018 года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Анна Марченкова. Проект «Место практики и реализации», 2015–2018 года

Светлана Булатова. Проект «Памятник своей беде». 2023–2024 года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Светлана Булатова. Проект «Памятник своей беде». 2023–2024 года

Выставка «Контурные карты» открыта с 19 июля по 29 сентября 2024 года в «Росфото» на Большой Морской улице, 35.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: