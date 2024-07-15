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Искусство

В Петербурге пройдет маркет «Из профессорской квартиры» — распродажа совриска от KGallery

На ежегодной ярмарке можно найти графику современных и ленинградских художников, кинопоказы, лекции, экскурсии и музыку!

bezbozarta / Kgallery

Традиционно маркет станковой печатной графики XX—XXI веков «Из профессорской квартиры» проходит каждый год — в Рождество и летом. В основу коллекции маркета входит частное собрание из 1000 работ физика и «абсолютного сумасшедшего коллекционера советского искусства» Анатолия Свиридова, которая перешла к Кристине и Владимиру Березовским. На ярмарке удастся увидеть как популярные сейчас имена, так работы Феликса Волосенкова, Боба Кошелохова, Евгения Рухина, «Арефьевцев», «Митьков» и других нонконформистов. «Неся культуру в массы, мы стремимся к тому, чтобы современные коллекционеры, как опытные, так и начинающие, стали обладателями настоящих сокровищ», — отмечают в KGallery. 

На этот раз передвижная ярмарка с работами «из коллекций интеллигентных профессорских семей» переместится 20 и 21 июля в скандинавский уголок — сад Hideout Residence в Петербурге. На маркете прозвучит шоукейс Пикника «Афиши», на котором группа Dizzy Dutch Duck представит авторскую джазовую программу. В рамках мероприятия также пройдут экскурсии по петербургскому району Коломна и кинопоказы.

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