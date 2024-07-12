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Искусство

В Masters Digital объединят цифровое и аналоговое в соло-выставке Анны Кузьминой «Транскодирование»

Название выставки восходит к термину историка медиа Льва Мановича, который обозначает передачу информации на различные платформы и среды из одного формата и метода кодирования в другой.

Фрагмент работы «Без названия», 2022 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters

Фрагмент работы «Без названия», 2022 год

Как рассказали на «Собака.ru», в команде Masters, персональная выставка художницы Анны Кузьминой под названием «Транскодирование» покажет многожанровую экспозицию — будут представлены и живопись, и графика, и скульптура, а также видео и инсталляции. Такое многообразие художественных инструментов сама художница объясняет как «многоголосие одного общего смысла», в рамках которого разные воплощения одного и того же открывают новые концептуальные грани. Автор предлагает по-новому взглянуть на классическое искусство и воспринять арт-объекты в рамках парадигмы «разрушение с дальнейшим созиданием» (многие объекты выставки созданы из фрагментов других работ).

Выставка «Транскодирование», которая открывается 12 июля в digital-галерее, является совместным проектом петербургских Masters и московской галереи современного искусства PA GALLERY.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters

Анна Кузьмина, участница многих международных (Шанхайская ярмарка современного искусства ART021, Contemporary III в лондонской галерее Boomer и многое другое) и российских (Cosmoscow, Граунд Биеннале, нижегородский «Контур», Blazar) проектов, в своем творческом опыте сочетает русские, европейские и китайские художественные традиции. Начав свой путь с реализма, она впоследствии сосредоточилась на абстракции. Сегодня её композиции отличаются характерной для восточного искусства «воздушной перспективой».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Masters

Персональная выставка Анны Кузьминой «Транскодирование» открыта с 12 июля по 31 августа в Masters digital на Барочной улице, 6.

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