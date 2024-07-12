Как рассказали на «Собака.ru», в команде Masters, персональная выставка художницы Анны Кузьминой под названием «Транскодирование» покажет многожанровую экспозицию — будут представлены и живопись, и графика, и скульптура, а также видео и инсталляции. Такое многообразие художественных инструментов сама художница объясняет как «многоголосие одного общего смысла», в рамках которого разные воплощения одного и того же открывают новые концептуальные грани. Автор предлагает по-новому взглянуть на классическое искусство и воспринять арт-объекты в рамках парадигмы «разрушение с дальнейшим созиданием» (многие объекты выставки созданы из фрагментов других работ).

Выставка «Транскодирование», которая открывается 12 июля в digital-галерее, является совместным проектом петербургских Masters и московской галереи современного искусства PA GALLERY.