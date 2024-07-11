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Искусство

Во Франции горит шпиль Руанского собора

Возгорание произошло на уровне шпиля здания (одного из самых высоких в мире!), который с 2016 года находился на реставрации. Сигнал пожарной тревоги от рабочих стройки поступил в 12 часов, к обеду огонь удалось локализовать.

О пожаре, вспыхнувшем в ходе ремонтных работ кафедрального собора Руана 11 июля, в сообщил мэр города Николя Майер-Россиньоль. Посетителей собора незамедлительно эвакуировали, а на место происшествия приехали экстренные службы. 

По словам директора департамента службы пожарной охраны и спасения Стефана Гуезека, пожар «взят под контроль, но не потушен». Архиепископ Руана Доминик Лебрюн также сообщил, что рабочие, поднявшие тревогу в момент начала пожара, «вдохнули немного дыма», но «живы и здоровы». На месте происшествия задействовано 70 пожарных и около сорока единиц техники, а также несколько дополнительных бригад. На данный момент причины возгорания остаются неизвестными. 

Во Франции горит собор парижской Богоматери. Уже рухнули шпиль и вся крыша

Valerie2000 / Shutterstock

Руанский собор, известный как Собор Нотр-Дам де Руан, расположен во французском Руане. Это готический памятник, строительство которого продолжалось в течение четырех столетий — с XII по XVI века. Высота шпиля здания достигает 151 метра, что делает Руанский собор одним из самых высоких в мире. Кафедральный собор также известен благодаря картинам Клода Моне, который запечатлел его фасад в разное время дня и при различных условиях освещения в серии своих работ.

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