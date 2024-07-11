Во Франции горит шпиль Руанского собора

О пожаре, вспыхнувшем в ходе ремонтных работ кафедрального собора Руана 11 июля, в сообщил мэр города Николя Майер-Россиньоль. Посетителей собора незамедлительно эвакуировали, а на место происшествия приехали экстренные службы.

По словам директора департамента службы пожарной охраны и спасения Стефана Гуезека, пожар «взят под контроль, но не потушен». Архиепископ Руана Доминик Лебрюн также сообщил, что рабочие, поднявшие тревогу в момент начала пожара, «вдохнули немного дыма», но «живы и здоровы». На месте происшествия задействовано 70 пожарных и около сорока единиц техники, а также несколько дополнительных бригад. На данный момент причины возгорания остаются неизвестными.