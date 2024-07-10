Отсылки к Эгону Шиле и абстрактные натюрморты: в инклюзивном кафе «Огурцы» открывается выставка художника Всеволода Макарова

Сева устроился в мастерские в 2022 году. Он работал в графической мастерской, где начал развиваться как художник, прошел обучение в школе бариста — специальном проекте «Простых вещей», который помогает ребятам с ментальными особенностями выходить на рынок труда. Сейчас Севу можно встретить за баром в «Огурцах» — он принимает заказы, готовит кофе и другие напитки в вегетарианском кафе на Набережной Фонтанки, 96. Здесь и пройдет первая персональная выставка Севы.

Сева — художник широких интересов и взглядов, пытающийся во всем дойти до самой сути. В своем творчестве отдает предпочтение графике, в личных исследованиях увлечен архитектурными стилями разных времен и эпох, а в живописи любит супрематизм и часто вдохновляется этим направлением. С энтузиазмом и увлечением берется за новую работу, подходит к любой задаче очень вдумчиво и основательно. С его тонкой и легкой линией ему особенно удаются люди, лица, а также архитектурные зарисовки.

«Это важнейшее событие для меня как художника — моя первая персональная выставка. Вы сможете ознакомиться с моими работами, написанным в период 2022-2024 годов. Здесь преобладает графика, но также увидите мои первые шаги в живописи», — признается Сева.

Картины, представленные на выставке, можно купить. Часть средств пойдет на развитие мастерских «Простые вещи», а часть — непосредственно Севе.