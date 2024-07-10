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Искусство

В DiDi Gallery показали единение апологического и дионисийского искусства

Это продолжение традиционного для галереи летнего проекта, в рамках которого освещаются новые имена в искусстве. В этот раз покажут единение хаоса и порядка в работах резидентов DiDi и приглашенных авторов.

Литецкия Анастасия серия «Цветы», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой DiDi Gallery

Литецкия Анастасия серия «Цветы», 2023 год

Как рассказали «Собака.ru» кураторы DiDi Gallery, нарратив групповой выставки разворачивается в диалоге дионисийского и апологического искусства. До конца августа пространство галереи трансформируется в место, «где порядок и хаос, структура и аморфность сосуществуют в симбиозе» в работах Катерины Алимовой, Полины Захариной, Кати Косовой, Виктории Кравцовой, Александра Крылова, Анастасии Литецких, Влада Мальцева, Анны Сяровой, Ярослава Шейна. Этот проект про двойственность — здесь связываются индивидуальное и коллективное, возвышенное и материальное, логическое и иррациональное, монументальность материала и легкость графических линий. Молодые авторы попытались зафиксировать момент союза двух противоборствующих начал и визуально выразить эти противоположности в своих работах.

Шейн Ярослав «g111ine-16T51», 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой DiDi Gallery

Шейн Ярослав «g111ine-16T51», 2024 год

Под одной крышей собрали и ностальгические дневниковые кадры Полины Захариной, которые художница перенесла на латунные пластины, и хаотичную абстракцию Ярослава Шейна и Анастасии Литецких, в которой объединяются хаотичные и импульсивные мазки и выверенные и четкие линии. Александр Крылов и Влада Мальцева показали «Баттерфлай хантер» — контрастную монохромную композицию, где охотник сачком одновременно стремится к красоте, но и желает ею обладать.

«Кто-то в своих работах пытается сохранить хрупкую часть природного мира, а кто-то, наоборот, сжигает все до пепла. Кто-то трепетно собирает воспоминания, подчеркивая их мимолетность и зыбкость, а кто-то стремится впечатать образы на века», — отмечают кураторы.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой DiDi Gallery
Крылов Александр, Мальцев Влад «Баттерфлай хантер», 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой DiDi Gallery

Крылов Александр, Мальцев Влад «Баттерфлай хантер», 2023 год

Групповая выставка Summer camp открыта с 10 июля по 31 августа в DiDi Gallery на Большом проспекте Васильевского острова, 62.

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