Под одной крышей собрали и ностальгические дневниковые кадры Полины Захариной, которые художница перенесла на латунные пластины, и хаотичную абстракцию Ярослава Шейна и Анастасии Литецких, в которой объединяются хаотичные и импульсивные мазки и выверенные и четкие линии. Александр Крылов и Влада Мальцева показали «Баттерфлай хантер» — контрастную монохромную композицию, где охотник сачком одновременно стремится к красоте, но и желает ею обладать.

«Кто-то в своих работах пытается сохранить хрупкую часть природного мира, а кто-то, наоборот, сжигает все до пепла. Кто-то трепетно собирает воспоминания, подчеркивая их мимолетность и зыбкость, а кто-то стремится впечатать образы на века», — отмечают кураторы.