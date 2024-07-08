18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

А вы помните баночки Coca-Cola в коллаборации с Эрмитажем? Посмотрите на них — с Гогеном, Сезанном и Зимним дворцом

Сотрудничество двух гигантов началось еще в 1993 году, когда на реставрацию темперной живописи из коллекции Эрмитажа передали 320 тысяч долларов. За 20-летнее партнерство удалось реконструировать здания музея, воплотить техническую реставрацию, восстановить полотно Паоло Веронезе «Обращение Савла» и многое другое.

canmuseum.com
canmuseum.com
canmuseum.com

А в 2003 и 2007 году мерч под лозунгом «Сохраним культурное наследие вместе» с каноническими видами и знакомыми образами на жестяных банках распространился эксклюзивным ограниченным тиражом. В рамках совместной инициативы планировалась ежегодно передавать часть средств с продажи напитка на реставрацию культурных объектов города. В оформлении первого выпуска в 2003 году (в честь 10-летнего юбилея сотрудничества Эрмитажа с Coca-Cola!) участвовали зарисовки классических видов музейного комплекса: Триумфальной арки, Зимней канавки, Дворцовой площади и портика с атлантами, а в 2007 — уже фрагменты представленных в музее картин Ван-Гога, Сезанна, Гогена и Руссо. По легенде, первую партию банок с заветной газировкой лично подписал гендир Эрмитажа Михаил Пиотровский — для экспонирования в музее Coca-Cola в Атланте. А еще призывал: «Если в дни празднования вы застряли в пробке, выпейте Эрмитажную Coca-Cola. Она вдвойне вкусна».

canmuseum.com
canmuseum.com
canmuseum.com

«Музейные» баночки распространялись по обычным каналам и стоили столько же, сколько и обычная кола. А на каждой из них содержалась благодарность: «Спасибо, что вы купили эту банку. Часть средств, полученных от продажи каждой банки, пойдет на поддержку проекта "Государственный Эрмитаж — Главный Штаб. Музей XXI века"». За годы коллаборации Coca-Cola инвестировала более 50 млн рублей в культурные и социальные проекты города, а также предоставляла возможность обучиться на реставратора не только петербуржцем, но и жителям регионов.

Сейчас коллекционные баночки — редкость! Некоторые начинали 10 лет назад свою коллекцию как раз с них. Однако, дотошные сыщики смогут найти эрмитажную колу за 15 долларов.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: