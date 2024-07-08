Сотрудничество двух гигантов началось еще в 1993 году, когда на реставрацию темперной живописи из коллекции Эрмитажа передали 320 тысяч долларов. За 20-летнее партнерство удалось реконструировать здания музея, воплотить техническую реставрацию, восстановить полотно Паоло Веронезе «Обращение Савла» и многое другое.
А в 2003 и 2007 году мерч под лозунгом «Сохраним культурное наследие вместе» с каноническими видами и знакомыми образами на жестяных банках распространился эксклюзивным ограниченным тиражом. В рамках совместной инициативы планировалась ежегодно передавать часть средств с продажи напитка на реставрацию культурных объектов города. В оформлении первого выпуска в 2003 году (в честь 10-летнего юбилея сотрудничества Эрмитажа с Coca-Cola!) участвовали зарисовки классических видов музейного комплекса: Триумфальной арки, Зимней канавки, Дворцовой площади и портика с атлантами, а в 2007 — уже фрагменты представленных в музее картин Ван-Гога, Сезанна, Гогена и Руссо. По легенде, первую партию банок с заветной газировкой лично подписал гендир Эрмитажа Михаил Пиотровский — для экспонирования в музее Coca-Cola в Атланте. А еще призывал: «Если в дни празднования вы застряли в пробке, выпейте Эрмитажную Coca-Cola. Она вдвойне вкусна».
«Музейные» баночки распространялись по обычным каналам и стоили столько же, сколько и обычная кола. А на каждой из них содержалась благодарность: «Спасибо, что вы купили эту банку. Часть средств, полученных от продажи каждой банки, пойдет на поддержку проекта "Государственный Эрмитаж — Главный Штаб. Музей XXI века"». За годы коллаборации Coca-Cola инвестировала более 50 млн рублей в культурные и социальные проекты города, а также предоставляла возможность обучиться на реставратора не только петербуржцем, но и жителям регионов.
Сейчас коллекционные баночки — редкость! Некоторые начинали 10 лет назад свою коллекцию как раз с них. Однако, дотошные сыщики смогут найти эрмитажную колу за 15 долларов.
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