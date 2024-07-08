«Музейные» баночки распространялись по обычным каналам и стоили столько же, сколько и обычная кола. А на каждой из них содержалась благодарность: «Спасибо, что вы купили эту банку. Часть средств, полученных от продажи каждой банки, пойдет на поддержку проекта "Государственный Эрмитаж — Главный Штаб. Музей XXI века"». За годы коллаборации Coca-Cola инвестировала более 50 млн рублей в культурные и социальные проекты города, а также предоставляла возможность обучиться на реставратора не только петербуржцем, но и жителям регионов.

Сейчас коллекционные баночки — редкость! Некоторые начинали 10 лет назад свою коллекцию как раз с них. Однако, дотошные сыщики смогут найти эрмитажную колу за 15 долларов.