Старинную картину Тициана продали на аукционе почти за два миллиарда рублей

На полотне изображен религиозный сюжет, описанный в Евангелие от Матфея — Дева Мария, Иосиф и Иисус Христос бегут из Вифлеема. Картина написана маслом в 1512 году. На момент ее создания Тициану было примерно 20 лет.

Картина имеет необычную историю. В 2002 году ее обнаружили на автобусной остановке в Лондоне. Полотно без рамы лежало в полиэтиленовом пакете. Эксперты оценили работу художника 5–25 млн фунтов стерлингов. Они отнесли ее к ранним шедеврам Тициана. Также в их число входят такие работы как «Цыганская мадонна», «Динарий кесаря», «Женщина с зеркалом», «Любовь небесная и Любовь земная».

Ранее мы рассказывали о продаже рисунка Микеланджело из его флорентийской виллы. Монументальная работа, выгравированная углем или черным мелом на штукатурке, возможно, самая ранняя — по легенде, Микеланджело создал ее в 25-летнем возрасте на стене виллы, в которой вырос и которой позднее владел.