В Эрмитаже отреставрируют хрустальный кубок Августа Сильного

Кубок Августа Сильного из собрания Эрмитажа состоит из чаши, ножки и подставки, тонко вырезанных из горного хрусталя. Внизу сосуда вырезаны волны, которые выше сменяются цветами и деревьями, выполненными из крупных выпуклых кусков минерала. Хрустальная часть кубка — это работа миланских резчиков конца XVI века, а драгоценные вставки из благородных металлов (золото, рубины) созданы мастерами из Южной Германии XVII века.

На горном хрустале нашли трещины, разрывы золотого декора, сколы эмали, разболтаны оправы инкрустированных камней. Лаборатория научной реставрации драгоценных и археологических металлов под руководством Игоря Малкиеля очистит сосуд лазером, частично исправит деформации, восстановит эмаль, сварит разрывы и трещины в конструкции декора.