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Искусство

В Эрмитаже отреставрируют 500-летнюю алтарную картину «Мария во Славе» Яна Провоста

«Жемчужина» музейного собрания, созданная нидерландским автором в XVI веке, чудом дожила до настоящего времени: вначале она украшала алтарь, потом была замурована в стене, оказалась под разрухой в сражениях, чтобы после стать частью королевской коллекции.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Алтарная картина «Мария во Славе» фламандского мастера эпохи Возрождения Яна Провоста была написана в 1524 году и лишь спустя более трех веков стала частью эрмитажной коллекции Нидерландской живописи XV–XVI столетий. В прошлом полотно уже реставрировали — был обновлен красочный слой, удалось обнаружить авторские штудии (исправления, эскизы), показывающие оригинальную композицию.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Как рассказали «Собака.ru» в Эрмитаже, сегодня картина покрыта толстым слоем потемневшего и пожелтевшего лака, искажающего колорит и тональное решение произведения. «Марию во Славе» обещают отреставрировать до конца 2024 года, а после завершения работ полотно вернется в постоянную экспозицию.

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