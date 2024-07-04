В Петербурге откроется арт-резиденция «Взаимосвязи»

Арт-резиденция «Взаимосвязи» пройдет 5–9 августа в Санкт-Петербурге и даст возможность художникам из разных городов России получить экспертную поддержку и освоить новые инструменты для творчества. Кроме того, резиденция станет площадкой для обмена опытом между известными мастерами (участие уже подтвердили Аристарх Чернышев и Nelle Karajlić) и молодыми художниками.
Темой арт-резиденции станет единение современного искусства с историей и культурой Санкт-Петербурга, художникам предложат переосмыслить историю города и памятники архитектуры.
Куратором проекта выступит основатель междисциплинарной творческой платформы САБСТАНЦИЯ и сооснователь и художественный руководитель биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА Сабина Чагина. Среди экспертов руководитель отдела VK Культура в Департаменте по работе с сообществами VK Александра Звездина, художник и куратор Кирилл Преображенский, основатель галереи Monolog Денис Лео Хегич (Denis Leo Hegic), арт-куратор Анна Заведий, искусствовед Милена Орлова.
Инициаторами и организаторами резиденции стали проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга» и Департамент по работе с сообществами VK.
Прием заявок проводится на странице резиденции на медиапортале проекта «Друзья Петербурга» c 3 по 15 июля 2024 года. Результаты будут объявлены 26 июля.
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