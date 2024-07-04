Выставка «Пространство времени», которая открывается 9 июля на «Левашовском хлебозаводе», поможет начать медленно воспринимать и понимать искусство — на контрасте с проектами-«пятиминутками» экспозиция с работами медиахудожников предлагает «задержаться возле каждого экспоната, настроить свою оптику на восприятие искусства».

«Время — важнейший параметр для искусства новых медиа. Именно медиаискусство, работая со всей мультисенсорной палитрой чувств, но фокусируясь на визуальном образе, известно тем, что буквально создает иное, словно параллельное, временное и физическое пространство», — отмечают кураторы Алина Стуликова, Мария Кузьмина, Маргарита Маслова.