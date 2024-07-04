Кураторы Алина Стуликова, Мария Кузьмина и Маргарита Маслова исследуют феномен времени на примере новых медиа художников Александры Митлянской, Гарри Хилла, Таус Махачевой, Марианне Хеске и Александры Дементьевой.
Марианне Хеске, "Волшебная гора". 1985–2017 годы, ГМИИ имени Пушкина. Пожертвование художницы
Как рассказали «Собака.ru» кураторы выставки, проект исследует время и актуализирует способность созерцать — для тренировки терпения и способности выйти за рамки действующей реальности представят работы медиахудожников из коллекции искусства новых медиа ГЦСИ имени Пушкина. «Пространство времени» покажет произведения видеохудожницы-антрополога Александры Митлянской, создателя медитативного пространства, в котором исследуются вопросы авторства и семиотики, Гарри Хилла, Zeitgeist (Дух времени — мыслительная традиция той или иной эпохи) Таус Махачевой, певца норвежских ландшафтов Марианну Хеске и социальную психологию Александры Дементьевой.
Александра Митлянская, "Шкатулка". 2017–2018 года. ГМИИ имени Пушкина. Работа приобретена благодаря поддержке Дарии Караваевой
Выставка «Пространство времени», которая открывается 9 июля на «Левашовском хлебозаводе», поможет начать медленно воспринимать и понимать искусство — на контрасте с проектами-«пятиминутками» экспозиция с работами медиахудожников предлагает «задержаться возле каждого экспоната, настроить свою оптику на восприятие искусства».
«Время — важнейший параметр для искусства новых медиа. Именно медиаискусство, работая со всей мультисенсорной палитрой чувств, но фокусируясь на визуальном образе, известно тем, что буквально создает иное, словно параллельное, временное и физическое пространство», — отмечают кураторы Алина Стуликова, Мария Кузьмина, Маргарита Маслова.
Гари Хилл, Site Recite (пролог). 1989 год. ГМИИ имени Пушкина. Пожертвование художника
В рамках выставки также предусмотрена параллельная просветительская программа. 9 июля подробнее о проекте можно узнать на кураторской экскурсии, а 18 июля больше о художественном языке авторов расскажет искусствовед Олеся Туркина, а 25 июля Дарья Мартынова расскажет о российском цифровом искусстве. Арт-медиаторы Анна Абрамова и Полина Фищенко проведут медиации по выставке 13, 16, 20, 23, 26, 30 июля и 3 августа.
Выставка «Пространство времени» открыта с 9 июля по 4 августа 2024 года в «Левашовском хлебозаводе» на Барочной улице, 4а.
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