Ольга Коробицына

основательница JOY Gallery:

Мне было важно создать пространство с искусством, которое понятно зрителю и без чтения концептуального авторского текста. Но это не значит, что оно неглубокое, «попсовое» или исключительно декоративное. Мы показываем как художников, которые вышли из граффити-среды, таких как Турбен и Максим Има (творческое объединение 10.203), так и выпускниц Академии им. Штиглица — Полину Уварову и Анастасию Андреичеву. Зрители увидят и художников старшего поколения, музейного уровня, которые мне близки, таких как Михаил Иванов и Рубен Монахов. Концепции галереи близка и Света Исаева, чья воздушная абстрактная живопись порой напоминает работы Уильяма Тернера. В Петербурге есть сложившийся художественный контекст современного искусства, на который повлиял целый спектр явлений: от местной графической школы до таких андеграундных течений, как некрореализм. У наших художников меньше ярких красок, цвета, широты в выборе сюжетов. По настроению JOY GALLERY — не классически петербургское место: мы про легкость, но не легкомысленность. А локация как раз очень петербургская: поблизости Невская губа и яхты.