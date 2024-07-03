Новое арт-пространство на Петровской косе развеет миф об «интерьерном» искусстве, как об оплоте «попсовых» и лишенных смысла работ — это новое guilty pleasure для тех, кто устал от претенциозности и нуждается в позитиве. Нарратив пространства строится вокруг понятия детской и наивной радости, открытости новому, а главная задача по заверению основательницы галереи Ольги Коробицыной — «показывать искусство, понятное без концепций».
Максим Има
Выставка «Зеленый свет», которая открывается 12 июля под кураторством художника Александра Дашевского, продолжит концепцию галереи JOY и соберет под одной крышей работы авторов разных поколений, объединенных «позитивом», ставшим институциональным кредо. Как поделился с «Собака.ru» куратор экспозиции, посетителей ждет «рай для визуальных сладкоежек», в котором два десятка работ — живопись, графика, керамика, фотография и предметный дизайн — объединятся во всегда зеленый и озаренный солнцем сад. Среди авторов: Турбен и Максим Има — художники из объединения 10.203 и лауреаты нашей прошлогодней премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга», завсегдатай петербургских коллекционеров Макс Савва, апологет сенсорного искусства и «трэш-барокко» Света Исаева (работы которой также можно увидеть в галерее «Сарай») Рубен Монахов — создатель «Негосударственного нерусского музея», а также художник из круга Шемякина Михаил Иванов, работы которого находятся в постоянной коллекции Русского музея, в арт-центре «Борей», «Эрарте» и многих других собраниях. В рамках проекта также подготовлен сюрприз, продолжающий кураторский сторителлинг — в кафе при галерее выставят работы детей художников.
основательница JOY Gallery:
Мне было важно создать пространство с искусством, которое понятно зрителю и без чтения концептуального авторского текста. Но это не значит, что оно неглубокое, «попсовое» или исключительно декоративное. Мы показываем как художников, которые вышли из граффити-среды, таких как Турбен и Максим Има (творческое объединение 10.203), так и выпускниц Академии им. Штиглица — Полину Уварову и Анастасию Андреичеву. Зрители увидят и художников старшего поколения, музейного уровня, которые мне близки, таких как Михаил Иванов и Рубен Монахов. Концепции галереи близка и Света Исаева, чья воздушная абстрактная живопись порой напоминает работы Уильяма Тернера. В Петербурге есть сложившийся художественный контекст современного искусства, на который повлиял целый спектр явлений: от местной графической школы до таких андеграундных течений, как некрореализм. У наших художников меньше ярких красок, цвета, широты в выборе сюжетов. По настроению JOY GALLERY — не классически петербургское место: мы про легкость, но не легкомысленность. А локация как раз очень петербургская: поблизости Невская губа и яхты.
Выставка «Зеленый свет» открыта с 12 июля по 31 августа 2024 года в JOY Gallery на Петровской косе, 6.
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