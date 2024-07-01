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Искусство

Какой должна быть импрессионистическая фотография? Расскажет главный эрмитажный фотограф Юрий Молодковец

Экспозиция стала частью цикла событий, посвященных 150-летнему юбилею импрессионизма.

Юрий Молодковец, "Дон Кихот. 3"
hermitagemuseum.org / Государственный Эрмитаж

Юрий Молодковец, "Дон Кихот. 3"

Выставка-оммаж творчеству известного импрессиониста, 190-летие со дня рождения которого мы будем праздновать уже 19 июля, «Русский балет. Приношение Дега» открылась 29 июня в Красном зале-трансформере в Главном штабе. Кураторы проекта — научный сотрудник отдела Западноевропейского изобразительного искусства Наталья Демина и художник Юрий Молодковец — попробовали рассмотреть ключевые образы и приёмы, технические эксперименты Эдгара Дега с современной точки зрения в актуальном жанре фотографии. 

Как рассказали «Собака.ru» кураторы выставки, «в своих работах Молодковец не цитирует композиции Дега, но подхватывает и трансформирует идеи этого мастера передачи движения». Экспозиция покажет 60 работ последних лет из цикла, отсылающего к сквозному для Дега мотиву балета.

hermitagemuseum.org / Государственный Эрмитаж
Михаил Пиотровский

Генеральный директор Государственного Эрмитажа

Восточному крылу Главного штаба Эрмитажа суждено быть лабораторией музейных инноваций. В этих пространствах выставлены картины импрессионистов, здесь часто звучит музыка и показываются балетные спектакли; сегодня они слились в другом любимом жанре нового искусства – фотографии. Дега и балет глазами эрмитажного художника выглядят как нечто давно знакомое и новое одновременно, как экзотика и как неотъемлемая часть экспозиции. Это в традициях Эрмитажа».

hermitagemuseum.org / Государственный Эрмитаж

Выставка «Русский балет. Приношение Дега» открыта с 29 июня по 15 сентября 2024 года в Красном зале-трансформере Главного штаба Эрмитажа на Дворцовой площади, 6-8.

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