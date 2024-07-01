Выставка-оммаж творчеству известного импрессиониста, 190-летие со дня рождения которого мы будем праздновать уже 19 июля, «Русский балет. Приношение Дега» открылась 29 июня в Красном зале-трансформере в Главном штабе. Кураторы проекта — научный сотрудник отдела Западноевропейского изобразительного искусства Наталья Демина и художник Юрий Молодковец — попробовали рассмотреть ключевые образы и приёмы, технические эксперименты Эдгара Дега с современной точки зрения в актуальном жанре фотографии.

Как рассказали «Собака.ru» кураторы выставки, «в своих работах Молодковец не цитирует композиции Дега, но подхватывает и трансформирует идеи этого мастера передачи движения». Экспозиция покажет 60 работ последних лет из цикла, отсылающего к сквозному для Дега мотиву балета.