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Искусство

В МИСПе покажут более 100 работ ярких петербургских художников 1990-2000-х годов

Здесь соседствует магический реализм нонкомформиста с классической академической выучкой Николая Сажина, сюжетный сторителлинг Коринны Претро и живопись наследников русского и французского модернизма Петра Зверховского и Глеба Вяткина.

Николай Сажин, "Пугало III". 1984 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Николай Сажин, "Пугало III". 1984 год

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой МИСПа

Выставка «Антимиры Николая Сажина» покажет живопись художника-биомеханика, унаследовавшего находки «семидесятников»: как и современников Сажина привлекает экспериментальное искусство, он обращается к сюрреалистичным сюжетам, темам отчужденности и поиска идентичности. Его излюбленные композиции с гротескными персонажами, запечатленными в искаженных позах, разворачиваются в фантасмагорических пространствах. 30 живописных и графических работ 1980-2000 годов раскроют портал между библейскими легендами и народным фольклором.

Коринна Претро, "Осень в саду". 1998 года

Коринна Претро, "Осень в саду". 1998 года

Коринна Претро, "Спящая". 1992 год

Коринна Претро, "Спящая". 1992 год

Коринна Претро, "Жница со снопом". Книга «Руфь». 2008 год

Коринна Претро, "Жница со снопом". Книга «Руфь». 2008 год

«Легкое дыхание», открывшаяся к 85-летию художницы Коринны Претро, продолжит интервенцию в петербургское искусство рубежа веков. На выставке покажут 40 графических работ, выполненных в технике пастели, гуаши и акварели и с оглядкой на ленинградскую школу графики 1970-х годов. В работах Претро заметен отход от констант социалистического реализма, его заменили незамысловатые бытовые сюжеты, лиричность и поэтичность настроения, внимание к личным и интимным темам.

Выставка «Жизнь наполненная красотой» покажет работы 1990-2010-х годов двух волгоградских живописцев, начало творчество которых пришлось на Ленинград: Петра Зверховского и Глеба Вяткина. Художники, представляющие наследие французского и русского авангарда, никогда ранее не экспонировались в Петербурге. 

Выставки «Антимиры Николая Сажина», «Легкое дыхание» и «Жизнь наполненная красотой» открыты с 5 июля по 11 августа 2024 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков на набережной канала Грибоедова, 103.

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