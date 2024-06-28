В МИСПе покажут более 100 работ ярких петербургских художников 1990-2000-х годов

Здесь соседствует магический реализм нонкомформиста с классической академической выучкой Николая Сажина, сюжетный сторителлинг Коринны Претро и живопись наследников русского и французского модернизма Петра Зверховского и Глеба Вяткина.
Выставка «Антимиры Николая Сажина» покажет живопись художника-биомеханика, унаследовавшего находки «семидесятников»: как и современников Сажина привлекает экспериментальное искусство, он обращается к сюрреалистичным сюжетам, темам отчужденности и поиска идентичности. Его излюбленные композиции с гротескными персонажами, запечатленными в искаженных позах, разворачиваются в фантасмагорических пространствах. 30 живописных и графических работ 1980-2000 годов раскроют портал между библейскими легендами и народным фольклором.
«Легкое дыхание», открывшаяся к 85-летию художницы Коринны Претро, продолжит интервенцию в петербургское искусство рубежа веков. На выставке покажут 40 графических работ, выполненных в технике пастели, гуаши и акварели и с оглядкой на ленинградскую школу графики 1970-х годов. В работах Претро заметен отход от констант социалистического реализма, его заменили незамысловатые бытовые сюжеты, лиричность и поэтичность настроения, внимание к личным и интимным темам.
Выставка «Жизнь наполненная красотой» покажет работы 1990-2010-х годов двух волгоградских живописцев, начало творчество которых пришлось на Ленинград: Петра Зверховского и Глеба Вяткина. Художники, представляющие наследие французского и русского авангарда, никогда ранее не экспонировались в Петербурге.
Выставки «Антимиры Николая Сажина», «Легкое дыхание» и «Жизнь наполненная красотой» открыты с 5 июля по 11 августа 2024 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков на набережной канала Грибоедова, 103.
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