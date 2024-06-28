В МИСПе покажут более 100 работ ярких петербургских художников 1990-2000-х годов

Выставка «Жизнь наполненная красотой» покажет работы 1990-2010-х годов двух волгоградских живописцев, начало творчество которых пришлось на Ленинград: Петра Зверховского и Глеба Вяткина. Художники, представляющие наследие французского и русского авангарда, никогда ранее не экспонировались в Петербурге.

Выставки «Антимиры Николая Сажина», «Легкое дыхание» и «Жизнь наполненная красотой» открыты с 5 июля по 11 августа 2024 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков на набережной канала Грибоедова, 103.

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