В Саблино появятся «Саблинские кубики»

Прозрачные арт-объекты поставили над бывшей подземной выработкой стекольного песка — Левобережной пещерой. Кубы с заключенными внутри предметами рассказывают о применении стекла в строительстве, транспорте, науке и быту, а витражный арт-объект в центре композиции символизирует стекло в искусстве. Рядом с кубиками установлены щиты с рассказом о стекольных заводах в семи уездах Санкт-Петербургской губернии. Экспозиция стала частью просветительского проекта при поддержке губернатора Ленинградской области, в день открытия специалисты проведут открытый урок о стекольном песке, его добыче и практическом применении, начало программы 30 июня в 12:30.