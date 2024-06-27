18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В Русском музее открылась выставка Виктора Иванова — к 100-летию художника

В 2022 году к постоянному хранению из 27 живописных и 9 графических работ яркого представителя «сурового стиля» присоединились 8 новых полотен разного периода, которые художник отдал в дар музею. Эта живопись и составила экспозицию нового соло-проекта художника, открывшегося честь дня рождения Иванова.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Виктор Иванов — яркий представитель реалистического направления в советском искусстве 1950-1960-х годов, «сурового стиля», который воспевал «героику трудовых будней» и почти протестанский тип личности. В центре внимания «суровых» художников — люди, чья жизнь и работа являлась основой общества в СССР. Портретные изображения подчеркивали достоинство, силу и стойкость, несмотря на все очевидные социальные трудности. 

Как рассказали «Собака.ru» кураторы выставки, Виктор Иванов по сей день не оставляет живописные традиции и идеалы «сурового стиля», которые «послужили фундаментом его творчества» в 1960-е года. И сейчас его внимание фиксировано на людях труда, их простоте и строгости (сдержанная палитра, лаконичные композиции).

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Выставка «Виктор Иванов. К 100-летию со дня рождения», открывшаяся 26 июня в Корпусе Бенуа, покажет 9 не традиционных живописных работ мастера: несколько полотен из серий «Куба» и «Мексика», созданных во время командировок и представляющих натурные изображения послереволюционного периода на «острове свободы». Ретроспективные полотна на выставке соседствуют с картинами, написанными в последнее время: «В операционной клиники Фридриха Астраханцева» (2012 года), «На огороде» (2018) и «Николай Агафонович Туркин» (2018) «вдохновлены воспоминаниями». Ряд дополняет и работа 1946 года «Засыпает», на которой изображена жена художника Нина Филипповна с маленькой дочкой на руках: «стилистически произведение соотносится с работами Виктора Иванова 2000-х годов, видна рука мастера, а не недавнего студента Московского художественного института».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Выставка «Виктор Иванов. К 100-летию со дня рождения» открыта с 26 июня по 27 августа в Корпусе Бенуа Русского музея на набережной канала Грибоедова, 2.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: