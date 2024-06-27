Виктор Иванов — яркий представитель реалистического направления в советском искусстве 1950-1960-х годов, «сурового стиля», который воспевал «героику трудовых будней» и почти протестанский тип личности. В центре внимания «суровых» художников — люди, чья жизнь и работа являлась основой общества в СССР. Портретные изображения подчеркивали достоинство, силу и стойкость, несмотря на все очевидные социальные трудности.

Как рассказали «Собака.ru» кураторы выставки, Виктор Иванов по сей день не оставляет живописные традиции и идеалы «сурового стиля», которые «послужили фундаментом его творчества» в 1960-е года. И сейчас его внимание фиксировано на людях труда, их простоте и строгости (сдержанная палитра, лаконичные композиции).