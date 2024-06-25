Съемки фильма Юлдус Бахтиозиной и начало театрального направления: как пройдет летний сезон в усадьбе «Тихий берег»

«В этом сезоне мы хотим сосредоточиться на теме исследования человеком себя через искусство, мифы, традиции. Этому будут посвящены лекции, тренинги, а также семинары по реконструкции семейной истории — психотерапевтическому методу, помогающему переосмыслить семейные паттерны поведения. Еще одной интересной темой станет исследование феномена "тени" — тех качеств, которые мы не разрешаем себе проявлять», — рассказала Наталья Бехтерева.

Она также добавила, что сейчас идет подготовка к серии лекций, посвященных общему здоровью и здоровому образу жизни: «Меня беспокоит тотальная психологизация всего. Мы подсели на волшебную таблетку, но не все проблемы решаются психологическими методами! И важно понимать, где психология, а где медицинские проблемы. Когда необходимо обращаться к психологу, а когда — к врачам».

В планах на конец лета — провести в усадьбе «Тихий берег» событие, которое положит начало театральному направлению в усадьбе. Пока подробностей Наталья Бехтерева не раскрыла, но отметила, что находится в активном поиске ресурсов для реализации этой идеи.

«Во время открытия в июне мы ввели новую рубрику — "Тихий берег для детей и подростков". Теперь каждая встреча будет включать мероприятия для детей, чтобы они могли с пользой провести время в усадьбе. И, конечно же, не обойдется без традиционного августовского варенья!

Мы открыты к коллаборациям и сотрудничеству — например, прямо сейчас в "Тихом береге" снимает кадры своего нового фильма "Начало Травмы" художник и режиссер Юлдус Бахтиозина. Если у вас есть интересные идеи, пишите нам!», — добавила психотерапевт.