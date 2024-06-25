На Крите обнаружили сооружение, похожее на лабиринт Минотавра. Его возраст оценивают в 4 000 лет!

Раскопками, проводимыми на вершине холма Папура на высоте 494 м к северо-западу от города Кастелли из-за строящейся взлетно-посадочной полосы, удалось найти монументальный архитектурный комплекс круглой формы, восходящий к минойской культуре. Многоуровневая конструкция состоит 8 каменных колец, каждое толщиной более 1,5 м и высотой 1,7 м, которые формируют круглое разделенное на 4 четверти помещение с коридорной кладкой в центре. Все помещения соединены узкими проходами, а на двух противоположных сторонах были замечены основные входы в центральную часть, что подтверждает лабиринтную структуру.

Вероятно архитектурный комплекс использовался между 2 000 — 1 700 года до н. э. и предположительно был построен в начале периода старых дворцов (1900—1700 года до н. э.) и использовался вплоть до Новодворцового периода.

Найденные керамические предметы, а также большое количество животных костей указывают на нежилое использование. Скорее всего здание использовали для ритуальных действий, связанных с потреблением пищи, вина и, возможно, подношений. Это первый монумент такого типа, обнаруженный и раскопанный на Крите. Монументальность постройки предполагают специальный архитектурный опыт, сильное центральное управление и значительные трудозатраты, что позволяет предположить, что это было общественное здание-ориентир для региона Педиада.