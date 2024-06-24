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Искусство

Музей «Гараж» запускает новое направление — коллекционирование современного российского искусства

Закупленные и отданные в дар музею работы 1980–2020-х годов представят уже осенью в формате открытого хранения на сменной выставке в павильоне «Времена года» в Парке Горького.

Миша Ле Жень, "Фонтан. Саратов, Волга". 2003 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея «Гараж»

Миша Ле Жень, "Фонтан. Саратов, Волга". 2003 год

Никита Алексеев, Без названия (серия Bananas). Из проекта «АПТАРТ за забором». 1983 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея «Гараж»

Никита Алексеев, Без названия (серия Bananas). Из проекта «АПТАРТ за забором». 1983 год

С 2012 года «Гараж» собирает архив российского современного искусства, рамки которого охватывают последние 70 лет. С годами собрания материалов настолько увеличилось, что стало усложнять систематизацию и архивацию объектов.

Как рассказали «Собака.ru» команда музея, основу этой коллекции составили либо «материалы с двойной идентичностью», такие как реквизит, оставшийся от перформативных практик, фрагменты медиа- и видеоинсталляций, коллажи и эскизы, либо работы, потерявшие художественное значение. В его состав вошли закупленные или отданные в дар музею произведения, которые будут экспонироваться в формате открытого хранения в рамках сменных выставок. «Со временем экспозиция будет меняться и расширяться — таким образом, зрители смогут стать свидетелями формирования нового музейного собрания», — отметили кураторы проекта.

Кирилл Глущенко, "Огни Москвы", 2020 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея «Гараж»

Кирилл Глущенко, "Огни Москвы", 2020 год

Агентство Сингулярных Исследований, "Flower Power. Архив. Психоисторические видения (Grateful Dead в Ленинграде)". 2018 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея «Гараж»

Агентство Сингулярных Исследований, "Flower Power. Архив. Психоисторические видения (Grateful Dead в Ленинграде)". 2018 год

Представление первой части коллекции случится уже этой осенью на экспозиции «Открытое хранение. Пролог», которая включит в себя большой корпус архивных работ и только поступивших произведений художников из Агентства Сингулярных Исследований, Никиты Алексеева, Миши Ле Жень, Кирилла Глущенко, Михаила Максимова, Андрея Монастырского и многих других. Совместно с выставкой будет представлена и просветительская программа, продолжающая нарратив проекта.

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