С 2012 года «Гараж» собирает архив российского современного искусства, рамки которого охватывают последние 70 лет. С годами собрания материалов настолько увеличилось, что стало усложнять систематизацию и архивацию объектов.

Как рассказали «Собака.ru» команда музея, основу этой коллекции составили либо «материалы с двойной идентичностью», такие как реквизит, оставшийся от перформативных практик, фрагменты медиа- и видеоинсталляций, коллажи и эскизы, либо работы, потерявшие художественное значение. В его состав вошли закупленные или отданные в дар музею произведения, которые будут экспонироваться в формате открытого хранения в рамках сменных выставок. «Со временем экспозиция будет меняться и расширяться — таким образом, зрители смогут стать свидетелями формирования нового музейного собрания», — отметили кураторы проекта.