Восточный колорит и стихи Бродского объединились в проекте «Письма династии Минь» в «Полутора комнатах»

Несмотря на то, что Иосиф Бродский активно интересовался восточной культурой и незадолго до смерти начал изучать китайский язык, тематическая поэзия в арсенале сводится к единственному философским и исповедальных «Письмам династии Минь» 1977 года — лирический диптих дал название и новой экспозиции в «Полутора комнатах». Пространства музея вновь наполнятся артефактами Востока — привезенные Александром Бродским трофеи окружали поэта и вплоть до самой смерти отца в 1984 году.

Как отмечают кураторы проекта, с этими вещами Бродского связывало многое: «любимой привезенной игрушкой Бродского стала китайская джонка — бронзовая модель парусного китайского судна», а первые шаги литератора в поэзии совершены благодаря пишущей машинке, которая соседствовала с диковинными скульптурами в багаже отца. С Китаем связан и чемодан, с котором под руку поэт прощался с Советским Союзом — он также был привезен Бродским-старшим из поездки.