Восточный колорит и стихи Бродского объединились в проекте «Письма династии Минь» в «Полутора комнатах»

Эта «китайская» выставка кураторов Марины Лошак и Юлии Сениной посвящена пристрастию поэта к Востоку — начиная с рассказов отца о службе в Маньчжурии и привезенных им диковинных артефактов до популяризации культуры, философии и поэзии «срединного государства».
Несмотря на то, что Иосиф Бродский активно интересовался восточной культурой и незадолго до смерти начал изучать китайский язык, тематическая поэзия в арсенале сводится к единственному философским и исповедальных «Письмам династии Минь» 1977 года — лирический диптих дал название и новой экспозиции в «Полутора комнатах». Пространства музея вновь наполнятся артефактами Востока — привезенные Александром Бродским трофеи окружали поэта и вплоть до самой смерти отца в 1984 году.
Как отмечают кураторы проекта, с этими вещами Бродского связывало многое: «любимой привезенной игрушкой Бродского стала китайская джонка — бронзовая модель парусного китайского судна», а первые шаги литератора в поэзии совершены благодаря пишущей машинке, которая соседствовала с диковинными скульптурами в багаже отца. С Китаем связан и чемодан, с котором под руку поэт прощался с Советским Союзом — он также был привезен Бродским-старшим из поездки.
На выставке представят серию скульптур эпохи Мин из частного собрания коллекционера Кирилла Данелия и ранее не экспонированных вещей Михаила Кельмовича — племянника Бродского. Оформлением проекта занимались архитекторы Александр Бродский и Анастасия Демидова-Рындина
Кроме того, открытие выставки связано с ресторанным хайлайтом — следуя любви Бродского не только к китайской культуре, но и еде, музей «Полторы комнаты» вместе с командой El Copitas Bar запустил китайскую закусочную «Пища династии Минь» по соседству, в доме Мурузи. Открытие уже сегодня — 20 июня!
Выставка «Династия Минь: Восток в Полутора комнатах» открыта с 19 июня по 19 августа 2024 года в музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского на улице Короленко, 14.
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