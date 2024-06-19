Пастели Серебряковой, акварели Бенуа и графику Матисса выставят на торги — по рублю

Аукционный дом «Литфонд» готовится провести новые торги раритетов искусства. Музейные редкости, предметы деревянной мебели XVIII века и поделки драматурга Александра Островского — рассказываем, за что будут бороться коллекционеры.
Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», в числе топовых лотов — памятник мебельного искусства XVIII века, деревянный комод, произведенный кустарно в провинциальной губернии европейской части России в 1770-е годы. Лидирующая ставка за раритетный комод из дуба, ясеня, березы и ореха — 850 тысяч рублей.
К этому историческому периоду также относится «Женский портрет», написанный итальянским карандашом на бумаге, матера романтического портрета Василия Тропинина — из частного собрания переводчика и литературоведа Евгения Гунста. Лидирующая ставка у лота — 140 тысяч рублей.
Среди лотов, произошедших из собрания Гунста, также представлена скульптура «Гадалка», выполненная по модели художницы Натальи Данько Государственным фарфоровым заводом в 1929 году. Фарфоровая статуэтка с красным тайтлом «Made in Russia» продается с лидирующей ставкой 600 тысяч рублей.
Другой лот аукциона — редкие не только на антикварном рынке, но и в музейных собраниях вазы виде рогов изобилия со скульптурами экзотических птиц, выполненные Императорским фарфоровым заводом в 1840-х годах. Лидирующая ставка у лота — 950 тысяч рублей.
Среди предметов декоративно-прикладного искусства на торгах также представлены деревянные предметы, созданные Александром Островским. Модель паровоза из разных пород дерева представлена по лидирующей ставке 480 тысяч рублей.
Уникальными лотами также являются произведения художников, среди которых выделяется пастель мирискусницы Зинаиды Серебряковой «Марокканка в розовых шальварах» 1932 года. Работа экспонировалась на большой персональной выставке в галерее Hotel Jean Charpentier в Париже, получившей положительные отзывы французских критиков. Позднее работы этого периода стали оцениваться, как одна из вершин творчества художницы. Лидирующая ставка у лота — 8 миллионов рублей.
К тем же годам относится и акварель Александра Бенуа «Интерьер церкви Cанта-Мария дель Розарио» 1935 года. На обороте работы графитным карандашом автор написал: «Alexandre Benois / Venezia / Gesuati / 1935». А на подложке представлена надпись: «Венецiя / Внутренность церкви I Gesuati / Venezia / Interieur de l’église Madonna del Rosariо (I Gesuati) sur le quai delle Zattere». Лидирующая ставка у лота — 360 тысяч рублей.
Еще один уникальный лот — «Портрет Лидии Делекторской» художника Анри Матисса из собрания семьи Лурье. Графика, выполненная тушью, относится к 1943 году — в левом нижнем углу представлена авторские надпись, подпись и дата графитным карандашом: «a Lydia Delectorskaya / Henri Matisse / 4 Juin 1943». Лидирующая ставка лота 650 тысяч рублей.
Торги аукционного дома «Литфонд» пройдут 22 июня.
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