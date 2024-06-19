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Искусство

Пастели Серебряковой, акварели Бенуа и графику Матисса выставят на торги — по рублю

Аукционный дом «Литфонд» готовится провести новые торги раритетов искусства. Музейные редкости, предметы деревянной мебели XVIII века и поделки драматурга Александра Островского — рассказываем, за что будут бороться коллекционеры.

Комод, 1770-е годы
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Комод, 1770-е годы

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», в числе топовых лотов — памятник мебельного искусства XVIII века, деревянный комод, произведенный кустарно в провинциальной губернии европейской части России в 1770-е годы. Лидирующая ставка за раритетный комод из дуба, ясеня, березы и ореха — 850 тысяч рублей.

Василий Тропинин, «Женский портрет», вторая четверть XIX века
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Василий Тропинин, «Женский портрет», вторая четверть XIX века

Скульптура «Гадалка», 1929 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Скульптура «Гадалка», 1929 год

К этому историческому периоду также относится «Женский портрет», написанный итальянским карандашом на бумаге, матера романтического портрета Василия Тропинина — из частного собрания переводчика и литературоведа Евгения Гунста. Лидирующая ставка у лота — 140 тысяч рублей.

Среди лотов, произошедших из собрания Гунста, также представлена скульптура «Гадалка», выполненная по модели художницы Натальи Данько Государственным фарфоровым заводом в 1929 году. Фарфоровая статуэтка с красным тайтлом «Made in Russia» продается с лидирующей ставкой 600 тысяч рублей.

Вазы парные в виде рогов изобилия со скульптурами экзотических птиц, 1840-е годы
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Вазы парные в виде рогов изобилия со скульптурами экзотических птиц, 1840-е годы

Александр Островский, модель паровоза, вторая половина XIX века
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Александр Островский, модель паровоза, вторая половина XIX века

Другой лот аукциона — редкие не только на антикварном рынке, но и в музейных собраниях вазы виде рогов изобилия со скульптурами экзотических птиц, выполненные Императорским фарфоровым заводом в 1840-х годах.  Лидирующая ставка у лота — 950 тысяч рублей.

Среди предметов декоративно-прикладного искусства на торгах также представлены деревянные предметы, созданные Александром Островским. Модель паровоза из разных пород дерева представлена по лидирующей ставке 480 тысяч рублей.

Александр Бенуа, «Интерьер церкви Cанта-Мария дель Розарио», 1935 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Александр Бенуа, «Интерьер церкви Cанта-Мария дель Розарио», 1935 год

Зинаида Серебрякова, «Марокканка в розовых шальварах». 1932 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Зинаида Серебрякова, «Марокканка в розовых шальварах». 1932 год

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Литфонда»

Уникальными лотами также являются произведения художников, среди которых выделяется пастель мирискусницы Зинаиды Серебряковой «Марокканка в розовых шальварах» 1932 года. Работа экспонировалась на большой персональной выставке в галерее Hotel Jean Charpentier в Париже, получившей положительные отзывы французских критиков. Позднее работы этого периода стали оцениваться, как одна из вершин творчества художницы. Лидирующая ставка у лота — 8 миллионов рублей.

К тем же годам относится и акварель Александра Бенуа «Интерьер церкви Cанта-Мария дель Розарио» 1935 года. На обороте работы графитным карандашом автор написал: «Alexandre Benois / Venezia / Gesuati / 1935». А на подложке представлена надпись: «Венецiя / Внутренность церкви I Gesuati / Venezia / Interieur de l’église Madonna del Rosariо (I Gesuati) sur le quai delle Zattere». Лидирующая ставка у лота — 360 тысяч рублей.

Анри Матисс, «Портрет Лидии Делекторской», 1943 год

Анри Матисс, «Портрет Лидии Делекторской», 1943 год

Еще один уникальный лот — «Портрет Лидии Делекторской» художника Анри Матисса из собрания семьи Лурье. Графика, выполненная тушью, относится к 1943 году — в левом нижнем углу представлена авторские надпись, подпись и дата графитным карандашом: «a Lydia Delectorskaya / Henri Matisse / 4 Juin 1943». Лидирующая ставка лота 650 тысяч рублей.

Торги аукционного дома «Литфонд» пройдут 22 июня.

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