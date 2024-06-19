Пастели Серебряковой, акварели Бенуа и графику Матисса выставят на торги — по рублю

К этому историческому периоду также относится «Женский портрет», написанный итальянским карандашом на бумаге, матера романтического портрета Василия Тропинина — из частного собрания переводчика и литературоведа Евгения Гунста. Лидирующая ставка у лота — 140 тысяч рублей.

Среди лотов, произошедших из собрания Гунста, также представлена скульптура «Гадалка», выполненная по модели художницы Натальи Данько Государственным фарфоровым заводом в 1929 году. Фарфоровая статуэтка с красным тайтлом «Made in Russia» продается с лидирующей ставкой 600 тысяч рублей.