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Искусство

Петр Белый покажет живопись и графику Светы Исаевой в галерее «Сарай»

«Трэш-барокко» и сенсорное искусство от современного автора с оглядкой на символистов прошлого: композитора и художника Микалоюса Чюрлениса и Уильяма Тернера.

akhmatova_museum / Музей Анны Ахматовой

Выставка «Подземные ручьи», открывающаяся в галерее «Сарай» 19 июня — это часть проекта «Было\Не было», реформирующего галерею внутри Музея Анны Ахматовой и презентующего выставки совриска через живой диалог с прошлым. В рамках очередной выставки куратор галереи Петр Белый предлагает переосмыслить классическую архитектуру и эстетику старинных полотен в абстрактной живописи и графике выпускницы Школы Родченко и Британской высшей школы дизайна Светы Исаевой. 

«Сложность фактур монотипий Исаевой превращает их в несуществующие скрябинские партитуры, где речь идет об одной бесконечной переливчатой картине, или о звучании цвета, обтекающего любую форму, выхлестываясь кляксами на поля, нарушая строгое пространство листа, падая каплями на пол», — говорит куратор экспозиции Петр Белый.

akhmatova_museum / Музей Анны Ахматовой

Персональная выставка Светы Исаевой «Подземные ручьи» открыта с 19 июня по 14 июля 2024 года в галерее «Сарай» на Литейном проспекте, 53.

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