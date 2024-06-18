Выставка «Подземные ручьи», открывающаяся в галерее «Сарай» 19 июня — это часть проекта «Было\Не было», реформирующего галерею внутри Музея Анны Ахматовой и презентующего выставки совриска через живой диалог с прошлым. В рамках очередной выставки куратор галереи Петр Белый предлагает переосмыслить классическую архитектуру и эстетику старинных полотен в абстрактной живописи и графике выпускницы Школы Родченко и Британской высшей школы дизайна Светы Исаевой.

«Сложность фактур монотипий Исаевой превращает их в несуществующие скрябинские партитуры, где речь идет об одной бесконечной переливчатой картине, или о звучании цвета, обтекающего любую форму, выхлестываясь кляксами на поля, нарушая строгое пространство листа, падая каплями на пол», — говорит куратор экспозиции Петр Белый.