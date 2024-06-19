Названа дата, когда в Петербурге откроют новое здание фондохранилища Кунсткамеры

Центр Кунсткамеры строят в Приморском районе на базе недостроенного в конце 1980-х годов здания Института прикладной астрономии РАН. В планах разместить в музейном комплексе выставочный и конференц-залы и перевезти научные отделы, архив, реставрационные мастерские, а также музейные предметы из фондохранилищ.

«Уже происходит отладка, и я очень надеюсь, что 6-го [декабря] мы даже кое-что новенькое там выставим», — рассказал «Фонтанке» директора музея Андрей Головнев. Он не отметил, будет ли площадка доступна для посетителей после открытия, но открытие собираются провести в торжественно. По его словам, работы в здании идут в плановом режиме.

Контракт на строительство научно-хранительского центра Кунсткамкеры получила московская фирма «АМДТехнологии» в 2021 году. Среди условий договора были определенные сроки и суммы: завершить работы должны за 5,31 млрд рублей в течение 1030 дней с даты заключения контракта. Подрядчик возводит восьмиэтажное здание, один из этажей которого сделают подземным. Общая площадь участка составит 25 тысяч квадратных метров.

Рядом с помещениями для хранения появятся лаборатории по реставрации и консервации, мастерские для описания и оцифровки архивов.



«Через год на севере нашего города, близ Шуваловского карьера, у нас откроется новый научно-хранительский корпус — это будет площадь, которая в десять раз превышает сегодняшние возможности. Я надеюсь, что тем самым мы наконец-то решим проблему хранения, которая называлась в истории нашего музея "сверхтеснотой", наконец-то мы расправим плечи», — добавлял директор Кунсткамеры Андрей Головнев.