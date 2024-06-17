Участник творческого объединения «10.203» и один из лауреатов нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Турбен, начинавший как стит-арт художник, оставил свой след во многих дворах и общественных местах Петербурга. Его персонаж Ину, которому посчастливилось стать отдельным инфоповодом на выставке «PAF: Все цветы» (в месте силы петербургского стрит-арта Севкабеле), стал так называемым экологичным теггом художника — объемные мордочки пса создавались вначале из дерева, а потом из полистирола. На выставке «Диапазон 2D», которая открывается в арт-пространстве 21 июня, Турбен покажет развитие своих экспериментов с материалом в создании объемных работ.