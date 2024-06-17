Уличная волна захватывает галереи совриска. Ранее в арт-пространстве проходили сольные проекты других стрит-артистов — Alesha показал эволюцию жанра психологического портрета в ретроспективной выставке «Вне себя», а Миша Маркер представил свою персональную «Весну». Интервенция продолжается!
Участник творческого объединения «10.203» и один из лауреатов нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Турбен, начинавший как стит-арт художник, оставил свой след во многих дворах и общественных местах Петербурга. Его персонаж Ину, которому посчастливилось стать отдельным инфоповодом на выставке «PAF: Все цветы» (в месте силы петербургского стрит-арта Севкабеле), стал так называемым экологичным теггом художника — объемные мордочки пса создавались вначале из дерева, а потом из полистирола. На выставке «Диапазон 2D», которая открывается в арт-пространстве 21 июня, Турбен покажет развитие своих экспериментов с материалом в создании объемных работ.
Персональная выставка Турбена «Диапазон 2D» открыта с 21 июня по 14 июля 2024 года в арт-пространстве «Метамодернисты» на улице Ефимова, 5.
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