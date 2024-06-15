«Все, как у папы»: в «Севкабеле» открылась выставка «Куплю гараж» об эстетике гаражной культуры

Пространство поделено на ряд «гаражей» — тематических зон: «Витрина, где гаража нет. Официальные образы счастья», «Частный гараж. Предыстория», «Бесконечность перспективы», «Для тех, кому есть, что беречь», «Для тех, кто может все починить», «Для тех, кто творит», «Для тех, кто знает, как заработать», «Для тех, кто умеет жить», «Для тех, кому пока нельзя», «Для тех, кому положено». Тематические зоны призваны не столько исследовать сам феномен гаражей, сколько сформировать портреты «гаражников».

Музей Транспорта Москвы представил на выставке пять экспонатов своей коллекции: пролётка, извозчичий городской двухместный экипаж с кузовом типа фаэтон, «Запорожец» ЗАЗ-968, трехколесный велосипед ЧМЗ ВД-3АМ, мотовелосипед ЛВЗ В-902 и велосипед ХВЗ–B54. Частью экспозиции также стали ретроавтомобили из частных коллекций Санкт-Петербургских автомобильных энтузиастов: «Волга» ГАЗ–24 и «Волга» ГАЗ–21 Кирилла Трофимова, Иж-2125 «Комби» и «Москвич-412» Егора Красинского, ВАЗ-2101 Валерия Звонкова и ГАЗ М-1 Петра Чекалева-Демидовского.

Среди инсталляций выставки — «стратегический запас» с домашними заготовками, старыми детскими игрушками и другими дорогими памяти предметами быта, а также витрина счастья советского человека с предметами роскоши вроде телевизора, сервиза, или гараж, который в СССР выполнял функцию мужского клуба.

Также на выставке можно узнать о популярном движении «Самавто» и увидеть автомобиль, который по праву считают одной из легенд движения: ГТЩ («Гран Туризмо Щербининых») — спортивное купе, сконструированное в 1969 году братьями Анатолием и Владимиром Щербиниными.

Выставка «Куплю гараж» продлится с 14 июня по 29 сентября в «Севкабель Порту» (Кожевенная линия, 40, Гавань Васильевского острова).