Это проект онлайн-галереи современного искусства Art Blago, продолжающий гендерные исследования в арт медиумах.
Соня Кислякова
«Если трудна дорога каждого артиста, то для женщины-артистки она неизмеримо трудней», — говорила княгиня, меценат и коллекционер, а также основательница многочисленных художественных студий и рисовальных школ по всей стране Мария Тенишева. Несмотря на современные веяния к гендерной эгалитарности, сегодня все еще можно встретить представление о художницах, как о «любительницах творческой профессии». Как и на рубеже XIX и XX веков, сейчас перед молодыми авторами стоит цель найти «новые способы и медиумы для выражение более личностных и интимных переживаний». Однако, только сейчас с помощью искусства авторы могут свободно говорить о воспоминаниях из детства, травмах, религиозном и мифологическом мировоззрении, о своих желаниях и страстях, а также современном обществе, которое одновременно дает возможность множества путей и сковывает развитие.
naomimuno
Коллективная выставка the Woman (in) Question, которая открывается 21 июня в пространстве «Галереи 2/17», раскроет тайны женского восприятия себя, покажет атрибутику и иконографические символы, опосредованно раскрывающие образы художниц.
В проекте примут участие: фотограф Кристина Рожкова, проекты которой быстро и верно захватывают выставочные площадки Петербурга; галерист, куратор и идеолог объединения Art Blago Виктория Маркова; Дарья Безруких c ностальгическими керамическими приветами из детства; Татьяна Котеночкина, Соня Кислякова, известная своими работами, вдохновленными славянской культурой; Дарика Бакеева, whatoonee, Екатерина Одина, Аня Caterpils, Son1ka, da ša, поморская художница naomimuno; Карина Шайхисламова, Надя Логинова, фотограф и со-продюсер вневременного альманаха «Шило» Ангелина Пилипчук; Sophie S + Александр Попков; междисциплинарная художница и клипмейкер Alexandra Soko и творческое объединение Plesen'.
Дарья Безруких
Коллективная выставка the Woman (in) Question открыта с 21 по 24 июня в «Галерее 2/17» на 2-ой линии Васильевского острова, 17.
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