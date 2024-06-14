«Если трудна дорога каждого артиста, то для женщины-артистки она неизмеримо трудней», — говорила княгиня, меценат и коллекционер, а также основательница многочисленных художественных студий и рисовальных школ по всей стране Мария Тенишева. Несмотря на современные веяния к гендерной эгалитарности, сегодня все еще можно встретить представление о художницах, как о «любительницах творческой профессии». Как и на рубеже XIX и XX веков, сейчас перед молодыми авторами стоит цель найти «новые способы и медиумы для выражение более личностных и интимных переживаний». Однако, только сейчас с помощью искусства авторы могут свободно говорить о воспоминаниях из детства, травмах, религиозном и мифологическом мировоззрении, о своих желаниях и страстях, а также современном обществе, которое одновременно дает возможность множества путей и сковывает развитие.