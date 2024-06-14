Медиахудожники представили все этапы эволюции жизни на Земле на выставке в «Цифергаузе»

«"Эволюция" исследует жизнь на Земле, подчеркивая преобразующее взаимодействие природы, человека и технологических инноваций. Объединяющей идеей всех работ является принцип, согласно которому ни природа, ни технология, ни человечество не существуют изолированно. Они — частью непрерывного диалога, который определяет эволюцию каждого», — рассказывает о проекте куратор Христина Отс.

Каждое пространство цифровой галереи согласно кураторскому сторителлингу посвящено отдельной теме: солнечной динамики, происхождению жизни, развитию флоры и фауны, а также возможному будущему планеты. Осуществить эти материальные процессы авторам помогли технологии: генеративная графика, анализ научных данных, работа с нейронками и использование высокоточныч звукозаписей.