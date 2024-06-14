Медиахудожники представили все этапы эволюции жизни на Земле на выставке в «Цифергаузе»

Проект «Эволюция» — это результат второго сезона конкурса среди медиаарт художников, по итогам которого участники могут реализовать свой арт-проект в пространстве цифровой галерее на острове Новая Голландия. Первый отбор в 2022 году показал не только растущий спрос на работу с современными технологиями среди молодых авторов, но и представил коллективную выставку «Синтез».
По результатам опен-колла, заявки на который подало на 30% больше художников, стало ясно, что цифровое искусство становится популярным в Петербурге не только со стороны развлекательного формата — но и интереса современных авторов к разработке новых «сценариев альтернативного будущего». В жюри второго отбора вошли французский медиахудожник Maotik, продюсер культурных проектов и преподаватель Ольга Вад, историк искусства и преподаватель Антонио Джеуза, основатель и креативный директор студии Radugadesign Иван Нефедкин, эксперт в области AR/VR Иван Пузырев и дизайнер-график и руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ Митя Харшак. По результатам голосования эксперты отобрали 7 лучших проектов из 130 заявок на тему отношений человека и природы в прошлом и настоящем.
«"Эволюция" исследует жизнь на Земле, подчеркивая преобразующее взаимодействие природы, человека и технологических инноваций. Объединяющей идеей всех работ является принцип, согласно которому ни природа, ни технология, ни человечество не существуют изолированно. Они — частью непрерывного диалога, который определяет эволюцию каждого», — рассказывает о проекте куратор Христина Отс.
Каждое пространство цифровой галереи согласно кураторскому сторителлингу посвящено отдельной теме: солнечной динамики, происхождению жизни, развитию флоры и фауны, а также возможному будущему планеты. Осуществить эти материальные процессы авторам помогли технологии: генеративная графика, анализ научных данных, работа с нейронками и использование высокоточныч звукозаписей.
По итогам конкурса «Живая материя» на выставке «Эволюция», которая открылась в «Цифергаузе» 12 июня, показали интерактивную инсталляцию «Существо» с ферромагнитной жидкостью, которая буквально оживает от присутствия, от Save lab (художники Юлия Боровая и Эдуард Рахманов); полнокупольный аудиовизуальный проект, повторяющий естественные вибрации Солнца в сенсорную симфонию, «Talking Sun» от Apollinaria и Kira G; суперорганизм Земля «Gaia Hypothesis» от Лены Потуремец; инсталляцию «Электрическое чувство» Софии Бариновой-Осбановой и Kami Usu — про восприятие слабоэлектрических рыб; генеративное исследование на стыке мифологии и современного цифрового искусства Марии Мощенской и Элины Зазуля «Эфломерное»; а также интерактивную инсталляцию, которая позволит зрителю управлять развитием природного ландшафта в проекте Ксении Горлановой, Виктории Волокитиной и Александра Погребняка «…на месте замри!»; и скрытую жизнь деревьев в работе Андре Свибовича «DendroSonic».
Выставка «Эволюция» открыта с 12 июня по 11 августа 2024 года в «Цифергаузе» в Новой Голландии на набережной Адмиралтейского канала, 2.
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