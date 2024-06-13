Как наряжались на свадьбу русские модницы и денди XIX — начала XX века? Покажут на выставке в Эрмитаже

В России к XIX — началу XX века вокруг свадебного торжества сложилось многообразие различных ритуалов, церемоний и этикетных форм поведения (вспомним хотя бы незаменимую библию будущих женихов и невест «Хороший тон. Сборник правил и советов на все случаи жизни, общественной и семейной») в период сватовства — все начиналось с ярмарки невест (балы-смотрины). Однако, встретив друг друга, «зеленой» паре (брачный возраст начинался от 13 лет) предстояло пройти еще несколько кругов ада, прежде чем наконец узаконить свои отношения. Впереди еще помолвка, поиски преданного и масштабная подготовка к свадьбе. Белое платье, а иногда золотое и в цвете слоновой кости, выбиралось в зависимости от времени церемонии: утром — высокое платье с длинным рукавом, вечер же располагал к небольшому декольте и полуоткрытым плечам. В волосах шуршала фата, а прическа украшалась цветами.