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Искусство

Как наряжались на свадьбу русские модницы и денди XIX — начала XX века? Покажут на выставке в Эрмитаже

В Малой церкви Зимнего дворца в пышных убранствах русского барокко выставят атрибуты одного из важнейших церемониалов дворянской жизни. В программе: помолвочное платье фрейлины и светской львицы Зинаиды Нарышкиной, подвенечный туалет княжны Ксении Александровны и еще больше других оттенков белого, слоновой кости и золотого.

Михай Зичи. Венчание цесаревича Александра Александровича с цесаревной Марией Федоровной 28 октября 1866 года в Большой церкви Зимнего дворца. 1867
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Михай Зичи. Венчание цесаревича Александра Александровича с цесаревной Марией Федоровной 28 октября 1866 года в Большой церкви Зимнего дворца. 1867 год

Платье придворное подвенечное. Мастерская О. Н. Бульбенковой. 1894 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Платье придворное подвенечное. Мастерская О. Н. Бульбенковой. 1894 год

В России к XIX — началу XX века вокруг свадебного торжества сложилось многообразие различных ритуалов, церемоний и этикетных форм поведения (вспомним хотя бы незаменимую библию будущих женихов и невест «Хороший тон. Сборник правил и советов на все случаи жизни, общественной и семейной») в период сватовства — все начиналось с ярмарки невест (балы-смотрины). Однако, встретив друг друга, «зеленой» паре (брачный возраст начинался от 13 лет) предстояло пройти еще несколько кругов ада, прежде чем наконец узаконить свои отношения. Впереди еще помолвка, поиски преданного и масштабная подготовка к свадьбе. Белое платье, а иногда золотое и в цвете слоновой кости, выбиралось в зависимости от времени церемонии: утром — высокое платье с длинным рукавом, вечер же располагал к небольшому декольте и полуоткрытым плечам. В волосах шуршала фата, а прическа украшалась цветами.

Платье для обручения цесаревны Марии Федоровны, Мастерская мадам Уат, 1866 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Платье для обручения цесаревны Марии Федоровны, Мастерская мадам Уат, 1866 год

Платье из розового кашемира, 1826 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Платье из розового кашемира, 1826 год 

Предметы церемониального туалета русских модниц и денди XIX — начала XX века можно увидеть Сретенской церкви Зимнего дворца 15 июня. Помимо пышных праздничных туалетов выставка «Свадебные церемонии в России XIX – начала XX века. В Свете и при Дворе» покажет мемориальные декоративно-прикладные предметы как corbeille de mariage (коробка для свадебных подарков), так парные портреты, иконы и фотокопии из модных журналов XIX века с изображениями свадебных нарядов. Куратором проекта выступила ведущий научный сотрудник Отдела истории русской культуры Эрмитажа Юлия Плотникова.

Веер складной из слоновой кости. Художник Михай Зичи, ювелир Самуэль Арнд. 1866 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Веер складной из слоновой кости. Художник Михай Зичи, ювелир Самуэль Арнд. 1866 год

Коробка для свадебных подарков (corbeille de mariage). Вторая половина XIX века
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Коробка для свадебных подарков (corbeille de mariage). Вторая половина XIX века

Выставка «Свадебные церемонии в России XIX – начала XX века. В Свете и при Дворе» открыта с 15 июня по 30 марта 2025 года в Малой церкви Зимнего дворца на Дворцовой набережной, 38.

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