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Искусство

В Эрмитаже открылась выставка о приключениях барона Мюнхгаузена в России

Проект в Манеже соединит исторические факты и литературные эпизоды о реальном немецком бароне и талантливом рассказчике, имя которого стало нарицательным благодаря рассказам из путешествий. Автор концепции и куратор выставки — старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Наталья Бахарева.

Гюстав Доре, Приключения Барона Мюнхгаузена. Новый перевод Теофиля Готье-сына, 1862 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Гюстав Доре, Приключения Барона Мюнхгаузена. Новый перевод Теофиля Готье-сына, 1862 год

Судьба Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена во многом связана с императорской Россией — среди августейших особ он появился в качестве пажа принца Антона Ульриха Брауншвейгского, который в пору политической сумятицы стал супругом племянницы императрицы Анны Иоанновны Анны Леопольдовны. Будучи сопровождающим Антона Ульриха, а далее участником русско-турецкой войны, поручиком и командиром лейб-гвардией, Мюнхгаузен стал свидетелем многих масштабных исторических событий. Они станут основой для приключений «Рассказы барона Мюнхгаузена о его изумительных путешествиях и кампаниях в России», которые в дальнейшем прославят его как литературного персонажа. В 1750 году он покидает Россию, «но вскоре состоялось его символическое возвращение сюда уже в качестве героя популярной книги».

Статуэтка «Охотник», вторая половина XIX века
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Статуэтка «Охотник», вторая половина XIX века

Рудольф Хиллебрехт, Нотгельд города Ринтельн из серии «Приключения барона Мюнхгаузена» 50 пфеннингов. Оборотная сторона с иллюстрацией к сюжету «Полёт
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Рудольф Хиллебрехт, Нотгельд города Ринтельн из серии «Приключения барона Мюнхгаузена»
50 пфеннингов. Оборотная сторона с иллюстрацией к сюжету «Полёт на ядре», 1920 год

«Эрмитаж в последние годы сделал несколько выставок, посвящённых “обманкам”, иллюзорным картинам. Сегодня мы играем с “обманкой” литературной, имеющей вполне реальные черты, важные для истории русской и мировой культуры. Два образа — реальный и иллюзорный — сходятся вместе благодаря музею», — отмечает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ружье, из которого можно стрелять вишнёвыми косточками, XVII век
Эрмитаж / hermitagemuseum.org

Ружье, из которого можно стрелять вишнёвыми косточками, XVII век

«Приключения барона Мюнхгаузена в России», открывшаяся в эрмитажном Манеже, представлена как путешествие по книжным главам — по такому же принципу собран и визуальный ряд, где реальные исторические экспонаты выставлены в тандеме с книжной иллюстрацией, сценографией и декорациями. Дизайн выставки отсылает к эстетике старинной книги, размывая «границу между реальностью и миром литературной фантазии». 

Представленные в Манеже предметы декоративно-прикладного искусства и графика расскажут об основных этапах пребывания барона Мюнхгаузена в России. Предметы придворного быта, портреты членов императорской семьи, археологические артефакты из раскопок несохранившихся дворца Анны Иоанновны позволят представить каким было начало покорение России немецким бароном. Подлинные рапорты Мюнхгаузена обмундирование и штандарт Кирасирского полка — о службе в Риге. Среди экспонатов, напоминающих об «охотничьих» рассказах — ружья, из которых можно стрелять вишневыми косточками, а также фарфор, стекло, серебро, драгоценности, предметы из резной кости, картины, шпалеры с изображением сцен охоты и охотничьих трофеев.

Иоганн Тидеман, Телескоп, середина XVIII века
Эрмитаж / hermitagemuseum.org

Иоганн Тидеман, Телескоп, середина XVIII века

Штандарт Кирасирского полка, 1730–1740-е годы
Эрмитаж / hermitagemuseum.org

Штандарт Кирасирского полка, 1730–1740-е годы

На выставке покажут около 500 предметов из собрания Эрмитажа, петербургских и московских музеев, библиотек и архивов. Многие из вещей представлены широкому кругу впервые.

За дизайн выставки отвечал художник паблик-арта и архитектор Андрей Пунин, за художественное оформление и иллюстрации — Екатерина Филипенко. Автор леттеринга и каллиграфии — Вера Бобрикова.

В рамках выставки также сняли фильм, который построен в форме диалога о русских приключениях между куратором экспозиции Натальей Бахаревой и Мюнхгаузеном.

Олень святого Губерта, конец XVI — начало XVII века
Эрмитаж / hermitagemuseum.org

Олень святого Губерта, конец XVI — начало XVII века

Мишель-Виктор Асье, Миска с крышкой из Охотничьего сервиза, конец XVIII века
Эрмитаж / hermitagemuseum.org

Мишель-Виктор Асье, Миска с крышкой из Охотничьего сервиза, конец XVIII века

Выставка «Приключения барона Мюнхгаузена в России» открыта с 1 июня по 15 сентября в Малом Эрмитаже на Дворцовой площади, 2.

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