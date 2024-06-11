В Эрмитаже открылась выставка о приключениях барона Мюнхгаузена в России

Проект в Манеже соединит исторические факты и литературные эпизоды о реальном немецком бароне и талантливом рассказчике, имя которого стало нарицательным благодаря рассказам из путешествий. Автор концепции и куратор выставки — старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Наталья Бахарева.
Гюстав Доре, Приключения Барона Мюнхгаузена. Новый перевод Теофиля Готье-сына, 1862 год
Судьба Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена во многом связана с императорской Россией — среди августейших особ он появился в качестве пажа принца Антона Ульриха Брауншвейгского, который в пору политической сумятицы стал супругом племянницы императрицы Анны Иоанновны Анны Леопольдовны. Будучи сопровождающим Антона Ульриха, а далее участником русско-турецкой войны, поручиком и командиром лейб-гвардией, Мюнхгаузен стал свидетелем многих масштабных исторических событий. Они станут основой для приключений «Рассказы барона Мюнхгаузена о его изумительных путешествиях и кампаниях в России», которые в дальнейшем прославят его как литературного персонажа. В 1750 году он покидает Россию, «но вскоре состоялось его символическое возвращение сюда уже в качестве героя популярной книги».
«Эрмитаж в последние годы сделал несколько выставок, посвящённых “обманкам”, иллюзорным картинам. Сегодня мы играем с “обманкой” литературной, имеющей вполне реальные черты, важные для истории русской и мировой культуры. Два образа — реальный и иллюзорный — сходятся вместе благодаря музею», — отмечает директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Ружье, из которого можно стрелять вишнёвыми косточками, XVII век
«Приключения барона Мюнхгаузена в России», открывшаяся в эрмитажном Манеже, представлена как путешествие по книжным главам — по такому же принципу собран и визуальный ряд, где реальные исторические экспонаты выставлены в тандеме с книжной иллюстрацией, сценографией и декорациями. Дизайн выставки отсылает к эстетике старинной книги, размывая «границу между реальностью и миром литературной фантазии».
Представленные в Манеже предметы декоративно-прикладного искусства и графика расскажут об основных этапах пребывания барона Мюнхгаузена в России. Предметы придворного быта, портреты членов императорской семьи, археологические артефакты из раскопок несохранившихся дворца Анны Иоанновны позволят представить каким было начало покорение России немецким бароном. Подлинные рапорты Мюнхгаузена обмундирование и штандарт Кирасирского полка — о службе в Риге. Среди экспонатов, напоминающих об «охотничьих» рассказах — ружья, из которых можно стрелять вишневыми косточками, а также фарфор, стекло, серебро, драгоценности, предметы из резной кости, картины, шпалеры с изображением сцен охоты и охотничьих трофеев.
На выставке покажут около 500 предметов из собрания Эрмитажа, петербургских и московских музеев, библиотек и архивов. Многие из вещей представлены широкому кругу впервые.
За дизайн выставки отвечал художник паблик-арта и архитектор Андрей Пунин, за художественное оформление и иллюстрации — Екатерина Филипенко. Автор леттеринга и каллиграфии — Вера Бобрикова.
В рамках выставки также сняли фильм, который построен в форме диалога о русских приключениях между куратором экспозиции Натальей Бахаревой и Мюнхгаузеном.
Выставка «Приключения барона Мюнхгаузена в России» открыта с 1 июня по 15 сентября в Малом Эрмитаже на Дворцовой площади, 2.
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