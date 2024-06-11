В Эрмитаже открылась выставка о приключениях барона Мюнхгаузена в России

«Приключения барона Мюнхгаузена в России», открывшаяся в эрмитажном Манеже, представлена как путешествие по книжным главам — по такому же принципу собран и визуальный ряд, где реальные исторические экспонаты выставлены в тандеме с книжной иллюстрацией, сценографией и декорациями. Дизайн выставки отсылает к эстетике старинной книги, размывая «границу между реальностью и миром литературной фантазии».

Представленные в Манеже предметы декоративно-прикладного искусства и графика расскажут об основных этапах пребывания барона Мюнхгаузена в России. Предметы придворного быта, портреты членов императорской семьи, археологические артефакты из раскопок несохранившихся дворца Анны Иоанновны позволят представить каким было начало покорение России немецким бароном. Подлинные рапорты Мюнхгаузена обмундирование и штандарт Кирасирского полка — о службе в Риге. Среди экспонатов, напоминающих об «охотничьих» рассказах — ружья, из которых можно стрелять вишневыми косточками, а также фарфор, стекло, серебро, драгоценности, предметы из резной кости, картины, шпалеры с изображением сцен охоты и охотничьих трофеев.