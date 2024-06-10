В «Брусницыне» открылась галерея стрит-арта — с работами Вовы Цыгана, Alesha и Насти Vast

Стрит-арт появился в культурном кластере буквально на первых порах реализации проекта в 2022 году — именно тогда кирпичную кладку индустриальных зданий арт-квартала украсили работы Полины Океан, Катерины Yees, Nadia.O, Руслана Марки, Дениса Dendy, Василия Базелевса, Никиты 100%, Виталия Demos, Миши Mack и Сергея Rusich. И хотя масштабные работы под открытым небом увидеть уже не получится, на месте них появилась обновленная экспозиция новой стрит-арт галереи «Променад» — «дудловые» лав-стори в классических марках Руслана Марки, бескрайнее ромашковое поле с антропоморфными цветами от Виталия Demos, психоделический adult-мультфильм Вовы Цыгана c la femme à la peau bleue в главной роли, а также всадник-вестник весны, скачущий на Зайце, от Насти Vast. Все эти и другие работы были отобраны опен-коллом.