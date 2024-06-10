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Искусство

В «Брусницыне» открылась галерея стрит-арта — с работами Вовы Цыгана, Alesha и Насти Vast

Современная уличная волна в классической среде обитания — под открытым воздухом в индустриальном декорациях порта на берегу Финского залива.

Руслан Марка, «Встреча на расстоянии», 2024 год
brusnitsyn.spb.ru / «Брусницын»

Руслан Марка, «Встреча на расстоянии», 2024 год

Вова Цыган, «Спишь?», 2024 год
brusnitsyn.spb.ru / «Брусницын»

Вова Цыган, «Спишь?», 2024 год

Стрит-арт появился в культурном кластере буквально на первых порах реализации проекта в 2022 году — именно тогда кирпичную кладку индустриальных зданий арт-квартала украсили работы Полины Океан, Катерины Yees, Nadia.O, Руслана Марки, Дениса Dendy, Василия Базелевса, Никиты 100%, Виталия Demos, Миши Mack и Сергея Rusich. И хотя масштабные работы под открытым небом увидеть уже не получится, на месте них появилась обновленная экспозиция новой стрит-арт галереи «Променад» — «дудловые» лав-стори в классических марках Руслана Марки, бескрайнее ромашковое поле с антропоморфными цветами от Виталия Demos, психоделический adult-мультфильм Вовы Цыгана c la femme à la peau bleue в главной роли, а также всадник-вестник весны, скачущий на Зайце, от Насти Vast. Все эти и другие работы были отобраны опен-коллом.

Виталий Demos, «В погоне за прекрасным», 2024 год
brusnitsyn.spb.ru / «Брусницын»

Виталий Demos, «В погоне за прекрасным», 2024 год

Настя Vast, «Вестник весны», 2024 год
brusnitsyn.spb.ru / «Брусницын»

Настя Vast, «Вестник весны», 2024 год

В рамках экспозиции также будут доступны экскурсии по стит-арту, которые расскажут не только о новых работах, но и представят муралы, которые были еще до открытия культурного квартала.

Базелевс, «Ах», 2024 год
brusnitsyn.spb.ru / «Брусницын»

Базелевс, «Ах», 2024 год

Денис Голивец, «Teplo», 2024 год
brusnitsyn.spb.ru / «Брусницын»

Денис Голивец, «Teplo», 2024 год

Помимо работ стрит-артистов, в «Брусницыне» впервые появились споты для свободного творчества — граффити не обязательно должно быть вне закона!

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