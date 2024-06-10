18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В Русском музее выставили коллекцию Владимира Некрасова — с искусством XX-XXI веков

За несколько десятилетий собирательской деятельности коллекционеру удалось представить многих авторов с монографической полнотой, других — редкими, но уникальными и неожиданными работами. В экспозицию выставки вошла значительная часть из более чем 600 произведений, подаренных Владимиром Некрасовым Русскому музею.

Дмитрий Аске. Из серии "Reality 2.0". 2016 год. Фанера, акрил
Пресс-служба Русского музея

Дмитрий Аске. Из серии "Reality 2.0". 2016 год. Фанера, акрил

Коллекционер Владимир Некрасов преподнес в дар Русскому музею немало произведений признанных классиков советского искусства — Аркадия Пластова, Сергея Герасимова, Алексея Грицая, Владимира Игошева, Михаила Кончаловского, Михаила Куприянова, Дмитрия Налбандяна, Бориса Неменского, Бориса Щербакова, Виктора Цигаля. Как отмечают в музее, в ряде случаев экспонаты выставки «демонстрируют различные, порой малоизвестные этапы творчества этих мастеров».

Важный раздел составляют работы живописца Гелия Коржева. Некрасов преподнес в дар Русскому музею 30 произведений живописца — в основном эскизы и рисунки к известным картинам Коржева. Они дают представление о сложных творческих поисках мастера и обладают ценностью самостоятельных произведений.

Михаил Куприянов. "Москва. Котельническая набережная". 1947 год. Холст, картон, масло
Пресс-служба Русского музея

Михаил Куприянов. "Москва. Котельническая набережная". 1947 год. Холст, картон, масло

Юрий Пенушкин. "Купание ребенка в летний день". 1985 год. Холст, масло
Пресс-служба Русского музея

Юрий Пенушкин. "Купание ребенка в летний день". 1985 год. Холст, масло

Одним из увлечений коллекционера были и остаются поиски новых имен и незаслуженно забытых явлений в искусстве. Иосиф Рубанов, Адольф Алексеев, Николай Баскаков, Юрий Матушевский, Константин Максимов, Игорь Раздрогин, Николай Трошин, — эти и другие мастера существовали в стороне от магистральных течений, но были и остаются неотъемлемой частью единого художественного процесса.

Владимир Яковлев. "Синий цветок". 1991 год. Бумага, гуашь, темпера
Пресс-служба Русского музея

Владимир Яковлев. "Синий цветок". 1991 год. Бумага, гуашь, темпера

Гелий Коржев. "Скорбный дуэт". 2005-2006-й. Бумага, масло
Пресс-служба Русского музея

Гелий Коржев. "Скорбный дуэт". 2005-2006-й. Бумага, масло

Отдельный раздел выставки посвящен искусству XXI века и является живым срезом художественной жизни 2000-х — конца 2010-х годов. Среди авторов как известные мастера, участники множества выставок, так и молодые, еще не занявшие определенного места в рейтингах и иерархиях. Многие произведения современных художников приобретены Владимиром Некрасовым сразу же после их создания или первого экспонирования. Наиболее поздние из них созданы в 2020 году.

«Благодаря коллекционеру Русский музей стал обладателем цикла Айдан Салаховой "Новые святые". Его составляют семь крупноформатных картин-икон, посвященных врачам, борющимся с коронавирусом, часть из них будет представлена на выставке», — отмечают в музее.

Выставка «Дар Владимира Некрасова Русскому музею» открыта до 1 июля 2024 года в Русском музее, корпус Бенуа.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: