В Русском музее выставили коллекцию Владимира Некрасова — с искусством XX-XXI веков

За несколько десятилетий собирательской деятельности коллекционеру удалось представить многих авторов с монографической полнотой, других — редкими, но уникальными и неожиданными работами. В экспозицию выставки вошла значительная часть из более чем 600 произведений, подаренных Владимиром Некрасовым Русскому музею.
Дмитрий Аске. Из серии "Reality 2.0". 2016 год. Фанера, акрил
Коллекционер Владимир Некрасов преподнес в дар Русскому музею немало произведений признанных классиков советского искусства — Аркадия Пластова, Сергея Герасимова, Алексея Грицая, Владимира Игошева, Михаила Кончаловского, Михаила Куприянова, Дмитрия Налбандяна, Бориса Неменского, Бориса Щербакова, Виктора Цигаля. Как отмечают в музее, в ряде случаев экспонаты выставки «демонстрируют различные, порой малоизвестные этапы творчества этих мастеров».
Важный раздел составляют работы живописца Гелия Коржева. Некрасов преподнес в дар Русскому музею 30 произведений живописца — в основном эскизы и рисунки к известным картинам Коржева. Они дают представление о сложных творческих поисках мастера и обладают ценностью самостоятельных произведений.
Одним из увлечений коллекционера были и остаются поиски новых имен и незаслуженно забытых явлений в искусстве. Иосиф Рубанов, Адольф Алексеев, Николай Баскаков, Юрий Матушевский, Константин Максимов, Игорь Раздрогин, Николай Трошин, — эти и другие мастера существовали в стороне от магистральных течений, но были и остаются неотъемлемой частью единого художественного процесса.
Отдельный раздел выставки посвящен искусству XXI века и является живым срезом художественной жизни 2000-х — конца 2010-х годов. Среди авторов как известные мастера, участники множества выставок, так и молодые, еще не занявшие определенного места в рейтингах и иерархиях. Многие произведения современных художников приобретены Владимиром Некрасовым сразу же после их создания или первого экспонирования. Наиболее поздние из них созданы в 2020 году.
«Благодаря коллекционеру Русский музей стал обладателем цикла Айдан Салаховой "Новые святые". Его составляют семь крупноформатных картин-икон, посвященных врачам, борющимся с коронавирусом, часть из них будет представлена на выставке», — отмечают в музее.
Выставка «Дар Владимира Некрасова Русскому музею» открыта до 1 июля 2024 года в Русском музее, корпус Бенуа.
6+
Комментарии (0)