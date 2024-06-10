В Русском музее выставили коллекцию Владимира Некрасова — с искусством XX-XXI веков

Отдельный раздел выставки посвящен искусству XXI века и является живым срезом художественной жизни 2000-х — конца 2010-х годов. Среди авторов как известные мастера, участники множества выставок, так и молодые, еще не занявшие определенного места в рейтингах и иерархиях. Многие произведения современных художников приобретены Владимиром Некрасовым сразу же после их создания или первого экспонирования. Наиболее поздние из них созданы в 2020 году.

«Благодаря коллекционеру Русский музей стал обладателем цикла Айдан Салаховой "Новые святые". Его составляют семь крупноформатных картин-икон, посвященных врачам, борющимся с коронавирусом, часть из них будет представлена на выставке», — отмечают в музее.

Выставка «Дар Владимира Некрасова Русскому музею» открыта до 1 июля 2024 года в Русском музее, корпус Бенуа.

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