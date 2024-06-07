В Новой Голландии открылась выставка Василия Кононова-Гредина «Антиформа номер 16»

Концепция проекта отсылает к авторской технике механической пересборки, после которой объект перерождается и обретает новую функцию. Парусная лодка, пересобранная для инсталляции, связана с кораблестроением, которое практиковалось в окрестностях Новой Голландии иностранными мастерами в XVIII веке.
Поп-ап проект Василия Кононова-Гредина «Антиформа номер 16», открывшийся 31 мая в пространстве Павильона Новой Голландии, покажет тотальную инсталляцию-продолжение серии объектов, собранных из разных вещей и переосмысленных в рамках других значений. Предыдущая 15 антиформа, показанная на одноименной выставке от московской галереи pop/off/art в музее совриска PERMM в 2023 году, была создана из частей автомобиля «Гелендваген» — символа российской культуры 90-х и 00-х годов. Перефраз парусной лодки благодаря художественной манипуляции аналогично создает новые смыслы из частей старого и дает большую вариативность функционала объекта. Зритель в таком случае выступает в роли соавтора и переосмысляет устойчивые смыслы.
«Автора интересует форма сама по себе и её возможности. Практически любая вещь обладает особенностью приобретать другой вид, превращаясь в новый объект, не утратив возможности обратной или иной трансформации. Художник путём механической пересборки составных элементов раскрывает потенциал вещи и возвращает ей свободу от смыслов и функций. Её новая форма, а точнее, антиформа, лишь подчеркивает темпоральность. Инсталляция на выставке не имеет окончательного визуального образа, потому что объект может быть пересобран снова, и снова или возвращен к первоначальному виду, и так до бесконечности», — рассказывает куратор проекта Мария Трунтаева.
Выставка «Антиформа номер 16» открыта с 31 мая по 30 июня в Павильоне Новой Голландии на набережной Адмиралтейского канала, 2.
12+
Комментарии (0)