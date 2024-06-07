В Новой Голландии открылась выставка Василия Кононова-Гредина «Антиформа номер 16»

«Автора интересует форма сама по себе и её возможности. Практически любая вещь обладает особенностью приобретать другой вид, превращаясь в новый объект, не утратив возможности обратной или иной трансформации. Художник путём механической пересборки составных элементов раскрывает потенциал вещи и возвращает ей свободу от смыслов и функций. Её новая форма, а точнее, антиформа, лишь подчеркивает темпоральность. Инсталляция на выставке не имеет окончательного визуального образа, потому что объект может быть пересобран снова, и снова или возвращен к первоначальному виду, и так до бесконечности», — рассказывает куратор проекта Мария Трунтаева.