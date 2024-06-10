Игральные карты и цветопись: как устроена выставка авангардистки Ольги Розановой в Русском музее?

Наследие Ольги Розановой хранится в разных городах России, часть — за рубежом, поэтому выставка в Русском музее — редкая возможность увидеть внушительное число ее работ вместе. В Петербурге последний раз персональную выставку авангардистки проводили в 1992-м (она же побывала в Третьяковке и Художественном музее Хельсинки). Затем наследие Розановой отправилось в международное турне в составе знаковых экспозиций «Великая утопия» (1992–1993) и «Амазонки авангарда» (1999–2001). Сотрудники музея отмечают, что тогда ее работы воспринимались, как «вспышка света в пространстве неизведанного космоса». Долгие годы во времена СССР такое искусство считалось «формализмом» и скрывалось в запасниках.

Экспозиция в Русском музее открылась сразу после созвучного проекта в доме культуры «ГЭС-2». В Москве работы Розановой показывали вместе с советским неофициальным искусством 1960-х и совриском. В Мраморном дворце — только ее живопись и графика, но выставка существенно дополнена благодаря коллекции музея (в нем хранится больше 100 произведений!).

Привозных работ всего 18 — из 12 музеев России. Например, известный портрет сестры Розановой Анны прибыл из Екатеринбурга, автопортрет 1912 года — из Иркутска, а натюрморт с глоксиниями — из Нижнего Новгорода.