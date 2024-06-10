Игральные карты и цветопись: как устроена выставка авангардистки Ольги Розановой в Русском музее?

В Русском музее открылась выставка «Ольга Розанова (1886–1918). "Революционер искусства"» — первая за 30 лет большая петербургская ретроспектива знаменитой «амазонки авангарда». За восемь лет активного творчества (художница прожила всего 32 года) она придумала радикальный вариант супрематизма — цветопись — и тем самым вписала свое имя в историю арта. Ее «Зеленую полосу», предвосхитившую Марка Ротко, а также 40 живописных и 60 графических работ можно увидеть в Мраморном дворце до конца лета.
«Кузница». 1912
Наследие Ольги Розановой хранится в разных городах России, часть — за рубежом, поэтому выставка в Русском музее — редкая возможность увидеть внушительное число ее работ вместе. В Петербурге последний раз персональную выставку авангардистки проводили в 1992-м (она же побывала в Третьяковке и Художественном музее Хельсинки). Затем наследие Розановой отправилось в международное турне в составе знаковых экспозиций «Великая утопия» (1992–1993) и «Амазонки авангарда» (1999–2001). Сотрудники музея отмечают, что тогда ее работы воспринимались, как «вспышка света в пространстве неизведанного космоса». Долгие годы во времена СССР такое искусство считалось «формализмом» и скрывалось в запасниках.
Экспозиция в Русском музее открылась сразу после созвучного проекта в доме культуры «ГЭС-2». В Москве работы Розановой показывали вместе с советским неофициальным искусством 1960-х и совриском. В Мраморном дворце — только ее живопись и графика, но выставка существенно дополнена благодаря коллекции музея (в нем хранится больше 100 произведений!).
Привозных работ всего 18 — из 12 музеев России. Например, известный портрет сестры Розановой Анны прибыл из Екатеринбурга, автопортрет 1912 года — из Иркутска, а натюрморт с глоксиниями — из Нижнего Новгорода.
Кто такая Розанова?
Ольга Розанова (1886–1918) была настоящей авангардисткой. Художница, живописец, график, иллюстратор, поэт, автор теоретических статей и манифестов — она жила, как человек эпохи Возрождения, с легкостью меняя занятия, но в каждом оставляя значимый след.
Ольга родилась в городке Меленки Владимирской губернии в консервативной дворянской семье (отец — коллежский асессор, дед — священник). В десять лет переехала во Владимир к тетке. Училась в женской гимназии на хорошо и отлично — на выставке на плазменной панели приведены ее табель о рангах и свидетельство о рождении (раньше не знали точную дату!), найденные благодаря усилиям Розановского центра, который занимается наследием художницы в ее родных краях.
Внешне похожая на тихую тургеневскую девушку, Розанова в 18 лет решила радикально поменять судьбу — в 1905-м уехала в Москву, чтобы учиться живописи в частных школах. Здесь она была представлена Михаилу Ларионову и другим художникам — будущим участникам группы «Бубновый валет».
В 1911 году Розанова отправилась в Санкт-Петербург — в школу Елизаветы Званцевой, где преподавали Мстислав Добужинский и Кузьма Петров-Водкин. Находясь в столице, она окунулась в бурлящую среду художественной жизни и познакомилась (а затем и встала в один ряд!) с яркими представителями авангардного искусства: Михаилом Матюшиным, Еленой Гуро, Велимиром Хлебниковым, Давидом Бурлюком, Павлом Филоновым, Владимиром Маяковским, Александром Родченко, Варварой Степановой и, конечно, Казимиром Малевичем. А встреча с Алексеем Крученых, который называл ее «первой художницей Петербурга», и определила ее личную жизнь, и повлияла на все творчество — вместе они создали несколько рукотворных футуристических книг.
Розанова вступила в общество «Союз молодежи», для которого написала программный манифест — «Основы нового творчества и причины его непонимания», провозглашающий свободу как первое условие самобытности. Она участвовала в легендарных выставках «Трамвай В» (1915), «0,10» (1915–1916) и других. Лидер итальянских футуристов Филиппо Томмазо Маринетти, приезжавший в Россию в 1914-м, пригласил ее представить свои работы в Риме (одну из немногих!), а Маяковский в 1915 году посвятил ей три стихотворения — «Светлой О. В. Р.».
Придя к беспредметности, в 1916-м она присоединилась к организованному Малевичем обществу «Супремус», а затем переехала в Москву, где после революции работала в Союзе художников-живописцев, в том числе занимаясь украшением города к праздникам.
В конце октября 1918 года Розанова тяжело заболела дифтеритом, и вскоре ее не стало. Художник Иван Клюн в статье к посмертной выставке художницы отметил, что «всю жизнь она была в самых первых рядах борцов за новые идеи в искусстве».
Ольга Мусакова
куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XXI веков Русского музея
«Это ярчайшая звезда в плеяде художниц XX века, одна из самых неповторимых, уникальных и самобытных. Короткий жизненный путь Розановой насыщен событиями и творческими находками, которых хватило бы на несколько жизней.
На нашей выставке можно сложить ее целостный портрет — и почувствовать, насколько быстро сменялись периоды творчества, насколько она своеобразна и уникальна в каждом из них: реализм, символизм, фовизм, импрессионизм, примитивизм, кубизм и, наконец, супрематизм, в котором Розанова нашла свой собственный ракурс — цветопись. Тихая и мечтательная, небольшого роста девушка оказалась очень сильной натурой. И это видно в ее искусстве».
Григорий Голдовский
заместитель генерального директора Русского музея по научной работе
«Как и некоторые другие представители "великого эксперимента русского искусства", как наш авангард называют на Западе, Розанова была художником-универсалистом. Она не замыкалась в рамках какого-то одного движения или жанра. А еще была и книжным иллюстратором, и философом, и автором манифестов. Это очень многогранный, экспрессивно живущий и откликающийся на все человек.
Палитра ее художественных интересов не имела оттенка какого-то эпигонства или зависимости. Ольга Розанова — одна из самых значительных авангардистов в прямом смысле этого слова: она находилась в постоянном движении вперед: к открытиям и свершениям».
На что обратить внимание на выставке?
В четырех залах представлены все периоды творчества Розановой: от первых реалистических зарисовок или натюрмортов в духе Анри Матисса до эскизов платьев и сумочек для артели «Вербовка», иллюстраций к футуристическим книгам и беспредметных композиций-цветописей. Можно проследить весь путь художественной эволюции, который она прошла.
«Портрет А. В. Розановой». 1912
«Портрет А. В. Розановой» (1912) — одна из знаковых картин русских авангардистов, на которой запечатлена сестра художницы. Поза модели, отсылающая к хрестоматийному «Портрету мадам Рекамье» Жака Луи Давида, контрастирует с резкими очертаниями и выбранными цветами: фиолетовым, розовым и черным. Эпатажная и гротескная картина произвела фурор на выставке «Союза молодежи» в 1912-м. В письме к сестре Анне Розанова отмечала, что художнику Эдуарду Спандикову так понравилась эта вещь, что он принес лестницу, чтобы лучше разглядеть «лучистые глаза» героини.
Серия «Игральные карты» (1912–1915). По одной из версий зловещие карточные персонажи — трефовый король, пиковая дама, валет червей — имели реальные прототипы из художественной среды. Как отмечено в каталоге, кубистический сдвиг очертаний сочетается здесь с фовистской звучностью цвета, а часть элементов напоминает об увлечении примитивизмом. Эта серия работ разбросана по всей России — от города Слободской до Ульяновска и Астрахани, поэтому увидеть их вместе — настоящая редкость.
«Зеленая полоса». 1917
«Зеленая полоса» (1917) — одно из главных произведений Розановой в жанре супрематического минимализма и чистой абстракции. Исследователи пишут, что еще были «Пурпурная полоса» и «Желтая полоса», но они не сохранились.
Художница пришла к собственному варианту супрематизма для выражения «новой духовности» и мистического состояния души. Она назвала его «преображенный цвет», или «цветопись». В этих работах Розанова передает восприятие цвета вне предметного мира.
«Зеленую полосу» часто сравнивают с «Черным квадратом» Малевича. Эта одна из крайних точек — символ великого эксперимента, вышедшего за пределы своего времени. По мнению искусствоведов, эта работа предвосхитила дальнейшее развитие абстрактного искусства — живопись цветового поля 1940–1950-х и картины американских художников Марка Ротко и Барнетта Ньюмана.
Выставка «Ольга Розанова (1886–1918). "Революционер искусства"» проходит в Мраморном дворце Русского музея до 2 сентября.
Куратор — Ольга Мусакова
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