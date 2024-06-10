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Игральные карты и цветопись: как устроена выставка авангардистки Ольги Розановой в Русском музее?

В Русском музее открылась выставка «Ольга Розанова (1886–1918). "Революционер искусства"» — первая за 30 лет большая петербургская ретроспектива знаменитой «амазонки авангарда». За восемь лет активного творчества (художница прожила всего 32 года) она придумала радикальный вариант супрематизма — цветопись — и тем самым вписала свое имя в историю арта. Ее «Зеленую полосу», предвосхитившую Марка Ротко, а также 40 живописных и 60 графических работ можно увидеть в Мраморном дворце до конца лета. 

«Кузница». 1912
Фото: «Собака.ru»

«Кузница». 1912

Наследие Ольги Розановой хранится в разных городах России, часть — за рубежом, поэтому выставка в Русском музее — редкая возможность увидеть внушительное число ее работ вместе. В Петербурге последний раз персональную выставку авангардистки проводили в 1992-м (она же побывала в Третьяковке и Художественном музее Хельсинки). Затем наследие Розановой отправилось в международное турне в составе знаковых экспозиций «Великая утопия» (1992–1993) и «Амазонки авангарда» (1999–2001). Сотрудники музея отмечают, что тогда ее работы воспринимались, как «вспышка света в пространстве неизведанного космоса». Долгие годы во времена СССР такое искусство считалось «формализмом» и скрывалось в запасниках. 

Экспозиция в Русском музее открылась сразу после созвучного проекта в доме культуры «ГЭС-2». В Москве работы Розановой показывали вместе с советским неофициальным искусством 1960-х и совриском. В Мраморном дворце — только ее живопись и графика, но выставка существенно дополнена благодаря коллекции музея (в нем хранится больше 100 произведений!). 

Привозных работ всего 18 — из 12 музеев России. Например, известный портрет сестры Розановой Анны прибыл из Екатеринбурга, автопортрет 1912 года — из Иркутска, а натюрморт с глоксиниями — из Нижнего Новгорода. 

Ольга Розанова. Конец 1890-х. Владимир
Изображение: Русский музей

Ольга Розанова. Конец 1890-х. Владимир

«Автопортрет». 1912
Изображение: Иркутский областной художественный музей

«Автопортрет». 1912

Кто такая Розанова?

Ольга Розанова (1886–1918) была настоящей авангардисткой. Художница, живописец, график, иллюстратор, поэт, автор теоретических статей и манифестов — она жила, как человек эпохи Возрождения, с легкостью меняя занятия, но в каждом оставляя значимый след.

Ольга родилась в городке Меленки Владимирской губернии в консервативной дворянской семье (отец — коллежский асессор, дед — священник). В десять лет переехала во Владимир к тетке. Училась в женской гимназии на хорошо и отлично — на выставке на плазменной панели приведены ее табель о рангах и свидетельство о рождении (раньше не знали точную дату!), найденные благодаря усилиям Розановского центра, который занимается наследием художницы в ее родных краях. 

«Портрет молодой женщины». Вторая половина 1900-х
Фото: «Собака.ru»

«Портрет молодой женщины». Вторая половина 1900-х

«В кафе». 1912–1913
Фото: «Собака.ru»

«В кафе». 1912–1913

Фото: «Собака.ru»

Внешне похожая на тихую тургеневскую девушку, Розанова в 18 лет решила радикально поменять судьбу — в 1905-м уехала в Москву, чтобы учиться живописи в частных школах. Здесь она была представлена Михаилу Ларионову и другим художникам — будущим участникам группы «Бубновый валет».

В 1911 году Розанова отправилась в Санкт-Петербург — в школу Елизаветы Званцевой, где преподавали Мстислав Добужинский и Кузьма Петров-Водкин. Находясь в столице, она окунулась в бурлящую среду художественной жизни и познакомилась (а затем и встала в один ряд!) с яркими представителями авангардного искусства: Михаилом Матюшиным, Еленой Гуро, Велимиром Хлебниковым, Давидом Бурлюком, Павлом Филоновым, Владимиром Маяковским, Александром Родченко, Варварой Степановой и, конечно, Казимиром Малевичем. А встреча с Алексеем Крученых, который называл ее «первой художницей Петербурга», и определила ее личную жизнь, и повлияла на все творчество — вместе они создали несколько рукотворных футуристических книг.

«Беспредметная композиция (Супрематизм)». Около 1916
Изображение: Русский музей

«Беспредметная композиция (Супрематизм)». Около 1916

«Письменный стол». 1916
Изображение: Русский музей

«Письменный стол». 1916

Ольга Розанова. Натюрморт. Середина 1910-х
Изображение: Русский музей

Ольга Розанова. Натюрморт. Середина 1910-х

Розанова вступила в общество «Союз молодежи», для которого написала программный манифест — «Основы нового творчества и причины его непонимания», провозглашающий свободу как первое условие самобытности. Она участвовала в легендарных выставках «Трамвай В» (1915), «0,10» (1915–1916) и других. Лидер итальянских футуристов Филиппо Томмазо Маринетти, приезжавший в Россию в 1914-м, пригласил ее представить свои работы в Риме (одну из немногих!), а Маяковский в 1915 году посвятил ей три стихотворения — «Светлой О. В. Р.».

Придя к беспредметности, в 1916-м она присоединилась к организованному Малевичем обществу «Супремус», а затем переехала в Москву, где после революции работала в Союзе художников-живописцев, в том числе занимаясь украшением города к праздникам.

В конце октября 1918 года Розанова тяжело заболела дифтеритом, и вскоре ее не стало. Художник Иван Клюн в статье к посмертной выставке художницы отметил, что «всю жизнь она была в самых первых рядах борцов за новые идеи в искусстве».

Ольга Мусакова

куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XXI веков Русского музея

«Это ярчайшая звезда в плеяде художниц XX века, одна из самых неповторимых, уникальных и самобытных. Короткий жизненный путь Розановой насыщен событиями и творческими находками, которых хватило бы на несколько жизней.

На нашей выставке можно сложить ее целостный портрет — и почувствовать, насколько быстро сменялись периоды творчества, насколько она своеобразна и уникальна в каждом из них: реализм, символизм, фовизм, импрессионизм, примитивизм, кубизм и, наконец, супрематизм, в котором Розанова нашла свой собственный ракурс — цветопись. Тихая и мечтательная, небольшого роста девушка оказалась очень сильной натурой. И это видно в ее искусстве». 

Григорий Голдовский

заместитель генерального директора Русского музея по научной работе

«Как и некоторые другие представители "великого эксперимента русского искусства", как наш авангард называют на Западе, Розанова была художником-универсалистом. Она не замыкалась в рамках какого-то одного движения или жанра. А еще была и книжным иллюстратором, и философом, и автором манифестов. Это очень многогранный, экспрессивно живущий и откликающийся на все человек.

Палитра ее художественных интересов не имела оттенка какого-то эпигонства или зависимости. Ольга Розанова — одна из самых значительных авангардистов в прямом смысле этого слова: она находилась в постоянном движении вперед: к открытиям и свершениям». 

На что обратить внимание на выставке?

В четырех залах представлены все периоды творчества Розановой: от первых реалистических зарисовок или натюрмортов в духе Анри Матисса до эскизов платьев и сумочек для артели «Вербовка», иллюстраций к футуристическим книгам и беспредметных композиций-цветописей. Можно проследить весь путь художественной эволюции, который она прошла. 

«Портрет А. В. Розановой». 1912
Фото: «Собака.ru»

«Портрет А. В. Розановой». 1912

«Портрет А. В. Розановой» (1912) — одна из знаковых картин русских авангардистов, на которой запечатлена сестра художницы. Поза модели, отсылающая к хрестоматийному «Портрету мадам Рекамье» Жака Луи Давида, контрастирует с резкими очертаниями и выбранными цветами: фиолетовым, розовым и черным. Эпатажная и гротескная картина произвела фурор на выставке «Союза молодежи» в 1912-м. В письме к сестре Анне Розанова отмечала, что художнику Эдуарду Спандикову так понравилась эта вещь, что он принес лестницу, чтобы лучше разглядеть «лучистые глаза» героини.

«Трефовый король». 1912
Изображение: Русский музей

«Трефовый король». 1912

«Бубновая дама». 1913–1914
Изображение: Русский музей

«Бубновая дама». 1913–1914

«Трефовый валет». 1913–1914
Изображение: Русский музей

«Трефовый валет». 1913–1914

Серия «Игральные карты» (1912–1915). По одной из версий зловещие карточные персонажи — трефовый король, пиковая дама, валет червей — имели реальные прототипы из художественной среды. Как отмечено в каталоге, кубистический сдвиг очертаний сочетается здесь с фовистской звучностью цвета, а часть элементов напоминает об увлечении примитивизмом. Эта серия работ разбросана по всей России — от города Слободской до Ульяновска и Астрахани, поэтому увидеть их вместе — настоящая редкость. 

«Зеленая полоса». 1917
Фото: «Собака.ru»

«Зеленая полоса». 1917

«Зеленая полоса» (1917) — одно из главных произведений Розановой в жанре супрематического минимализма и чистой абстракции. Исследователи пишут, что еще были «Пурпурная полоса» и «Желтая полоса», но они не сохранились.

Художница пришла к собственному варианту супрематизма для выражения «новой духовности» и мистического состояния души. Она назвала его «преображенный цвет», или «цветопись». В этих работах Розанова передает восприятие цвета вне предметного мира.

«Зеленую полосу» часто сравнивают с «Черным квадратом» Малевича. Эта одна из крайних точек — символ великого эксперимента, вышедшего за пределы своего времени. По мнению искусствоведов, эта работа предвосхитила дальнейшее развитие абстрактного искусства — живопись цветового поля 1940–1950-х и картины американских художников Марка Ротко и Барнетта Ньюмана.

Выставка «Ольга Розанова (1886–1918). "Революционер искусства"» проходит в Мраморном дворце Русского музея до 2 сентября.

Куратор — Ольга Мусакова

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