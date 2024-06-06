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Искусство

Вильгений Мельников представил сайт-специфик проект «Кувырок с мечом» в крипте Бенуа

Кураторский проект Софии Аброськиной для Pop Up Gallery покажет 20 деформированных поп-культурных форм из дутого металла, созданных эксклюзивно для выставки, под сводами католического храма.

Фото: Дмитрий Егоров
Фото: Дмитрий Егоров

Концепция выставки «Кувырок с мечом» основана на легенде, рассказанной мастером боевых искусств. По его словам, ученики школы единоборств освоили технику кувырка с заведенной за спину рукой, не зная, что в ней при этом должен был находиться меч. Утерянный смысл, который не был известен даже сенсею (учителю), стал отправной точкой для изучения симулякра – копии без оригинала. Согласно идее скульптора Вильгения Мельникова, металлические путти в антураже крипты также выступают некими видимыми копиями, растиражированными еще в эпоху Возрождения. Как и легенду о кувырке с мечом, истинное происхождение купидонов также остается неизвестным. На контрасте с устоявшимся представлением об этих существах, как о продукте христианской культуры, путти первоначально олицетворяли Эроса, а уже в эпоху Возрождения они трансформировались в образы ангелов. Мельников продолжает эту трансформацию, создавая деформированные фигуры из металла, символизирующие необратимость времени.

Фото: Дмитрий Егоров
Фото: Дмитрий Егоров

Выставка Вильгения Мельникова «Кувырок с мечом», открывшаяся 3 июня в крипте Бенуа, исследует диалог между живым и мертвым в 20 пластических композициях из дутого металла, покрытого позолотой. Проект станет отправной точкой нового «Золотого периода» в творчестве известного петербургского автора. В дополнение к экспозиции куратора Софии Аброськиной для Pop Up Gallery показали видеоарт Алены Мельниковой и перформанс со звуковым сопровождением от Марины Абаджевой.

Фото: Дмитрий Егоров
Фото: Дмитрий Егоров

«"Кувырок с мечом" — своеобразная метафора, зеркало времени, отсылающая к поверхностному знанию и готовности принять за правду малое, освободившись от надобности поиска сути. Слова и образы, разрозненные, на первый взгляд, смешение востока и запада, религии и мифологии, все приходит к единому под каменными сводами усыпальницы 19 века. Вильгений продолжает исследовать металл, заигрывая с формами поп-культуры, накладывая смыслы слой за слоем», — рассказывает куратор проекта София Аброськина.

Персональная выставка Вильгения Мельникова «Кувырок с мечом» открыта с 3 по 25 июня в Храме Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы на Минеральной улице, 21Д.

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