Вильгений Мельников представил сайт-специфик проект «Кувырок с мечом» в крипте Бенуа

«"Кувырок с мечом" — своеобразная метафора, зеркало времени, отсылающая к поверхностному знанию и готовности принять за правду малое, освободившись от надобности поиска сути. Слова и образы, разрозненные, на первый взгляд, смешение востока и запада, религии и мифологии, все приходит к единому под каменными сводами усыпальницы 19 века. Вильгений продолжает исследовать металл, заигрывая с формами поп-культуры, накладывая смыслы слой за слоем», — рассказывает куратор проекта София Аброськина.

Персональная выставка Вильгения Мельникова «Кувырок с мечом» открыта с 3 по 25 июня в Храме Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы на Минеральной улице, 21Д.

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