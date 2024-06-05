В Эрмитаже покажут тотальную инсталляцию Эмилии и Ильи Кабаковых «Памятник исчезнувшей цивилизации»

Работа о памяти, забвении и исторической преемственности, впервые представленная в Палермо в 1999 году, включает в себя десятки рисунков, текстов, коллажей и макетов, объединяющих отдельные проекты разных лет.
Тотальная инсталляция «Памятник исчезнувшей цивилизации» — одна из самых масштабных работ в арсенале дуэта концептуалистов. Здесь Кабаковы создают пространственную и временную иллюзию, передающую ощущение утраченного времени и исчезнувшей цивилизации, заброшенного пространства, от которого остались только фрагменты. В основе проекта лег комментарий на тему утопий, антиутопий и неизбежного забвения.
Инсталляция сочетает в себе архитектурные элементы, объекты быта, фотографии, тексты и звуковые эффекты, создающие многослойное восприятие. Зоны инсталляции показывают закулисье ушедшей цивилизации — от пустых комнат, которые были оставлены в спешке, и бытовых предметов, расставленных так, чтобы создать ощущение застигнутой врасплох обыденности, до фонового шума, в котором удается различить отголоски разговоров и музыку.
Инсталляция «Памятник исчезнувшей цивилизации» была передана авторами в дар музею в 2014 году и будет впервые выставлена в стенах Эрмитажа 3 июля. Проект курирует глава Отдела современного искусства Марина Шульц.
Художник прокомментировал инсталляцию во время презентации в 1999 году:
Основная мечта последних 10 лет: «сделать памятник» той цивилизации, в которой я родился, учился и жил. Речь идет о Союзе Советских Социалистических Республик, которого теперь нет. Это желание дать какой-то образ этого места - конечно, не объективный, а такой, каким я его видел и чувствовал, то есть крайне субъективный - еще более стало настоятельным после того, как эта советская цивилизация, казалось, рассчитанная на века, распалась и исчезла так неожиданно и быстро для ее обитателей.
Экспозиция «Памятник исчезнувшей цивилизации» открыта с 3 июля 2024 года по 1 июня 2025 года в Главном штабе Эрмитажа на Дворцовой площади, 6-8.
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