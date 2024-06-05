В Эрмитаже покажут тотальную инсталляцию Эмилии и Ильи Кабаковых «Памятник исчезнувшей цивилизации»

Тотальная инсталляция «Памятник исчезнувшей цивилизации» — одна из самых масштабных работ в арсенале дуэта концептуалистов. Здесь Кабаковы создают пространственную и временную иллюзию, передающую ощущение утраченного времени и исчезнувшей цивилизации, заброшенного пространства, от которого остались только фрагменты. В основе проекта лег комментарий на тему утопий, антиутопий и неизбежного забвения.

Инсталляция сочетает в себе архитектурные элементы, объекты быта, фотографии, тексты и звуковые эффекты, создающие многослойное восприятие. Зоны инсталляции показывают закулисье ушедшей цивилизации — от пустых комнат, которые были оставлены в спешке, и бытовых предметов, расставленных так, чтобы создать ощущение застигнутой врасплох обыденности, до фонового шума, в котором удается различить отголоски разговоров и музыку.