Среди героев работ прошлых художницы можно было встретить и мастериц народного промысла «Крестецкая строчка», и хореографа Мариинского театра Юрия Смекалова, и искусствоведа и писательницу Ирину Оганову. От реализма Воронова перешла к динамичной абстракции с акцентом на вибрирующий цвет — петербургский ответу Бернару Фризу или даже Марку Ротко.
Новый персональный проект Елены Вороновой «Поля», который открывается 7 июня в Beriozka Gallery, представит цикл абстрактной иллюзорной живописи. В основу бессюжетных композиции легла метафора внутреннего мира человека, который представлен в «фантомных» миксах разных цветовых сочетаний. Сама художница воспринимает образ поля как «тернистый путь, который человек проходит на пути к цели». «Свое собственное» бескрайнее поле, полное впечатлений, опыта, рефлексии и других глубоких переживаний можно найти среди 20 холстов, представленных на выставке.
«Серия работ "Поля" разнообразна множеством метафорических образов, объединённых художницей в одну субсферу "Поле". Некоторые — не облагорожены и дики, некоторые изображают чистоту и спокойствие. Бескрайний простор и свобода — лейтмотив серии. Однако, особого внимания заслуживает момент, как художница изображает природные явления. Заволоченное чёрными тучами небо, или, напротив, ясное и чистое, обуславливает эмоциональную атмосферу работ», — рассказывают кураторы выставки.
Персональная выставка «Поле» открыта с 7 по 30 июня в Beriozka Gallery на Миллионной улице, 5.
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