«Серия работ "Поля" разнообразна множеством метафорических образов, объединённых художницей в одну субсферу "Поле". Некоторые — не облагорожены и дики, некоторые изображают чистоту и спокойствие. Бескрайний простор и свобода — лейтмотив серии. Однако, особого внимания заслуживает момент, как художница изображает природные явления. Заволоченное чёрными тучами небо, или, напротив, ясное и чистое, обуславливает эмоциональную атмосферу работ», — рассказывают кураторы выставки.

Персональная выставка «Поле» открыта с 7 по 30 июня в Beriozka Gallery на Миллионной улице, 5.

12+