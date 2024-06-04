Под куполом Смольного собора открывается выставка «Небеса» Даниила и Александра Архипенко

Впервые с момента открытия архитектурного творения Бартоломео Растрелли, созданного в барочно-рокайльном стиле елизаветинской эпохи в 1835 году, чердачные помещения под сенью купола становятся доступными для посещения.
Выставка «Небеса», которая откроется 5 июня под куполом Смольного собора, представит живопись двух петербургских авторов — Даниила и Александра Архипенко. Академически выстроенные полотна этих авторов увидели несколько десятилетий становления современной арт-сцены, но сохранили классические истоки мировой художественной культуры — в композициях обоих заметно обращение к формальным оптическим экспериментам и гармонии натурализма. Александр посвятил выставку ушедшему в прошлом году отцу-рестовратору, который играл в жизни сына роль идейного наставника и проводника в классическое искусство.
«Небеса» под сенью купола собора покажет 20 эксклюзивных марин, созданных в последние несколько лет Александром Архипенко, и одну дипломную работу Александра в Академии Художеств — копию с натюрморта Виллема Кальфа «Десерт». Акцент на этой картине высвечивает две парадигмы выставки — это оглядка на профессиональный родительский опыт, а также воля к эксперименту в оптически-иллюзорных пейзажах, схожих с работами старых мастеров, передвижников, импрессионистов и авангардистов.
«Тупое копирование — бессмысленно и вредно! Картина мастера — это тоже живая натура, и при копировании должна быть попытка разобраться, почему она живая, почему она живопись, а не просто картинка-иллюстрация какого-то сюжета. Копируя шедевр, художник с кистью в руке должен последовать за мастером и попытаться пройти с ним рядом, пусть даже на расстоянии. Такое копирование всегда будет полезно и важно. Умное копирование — лучшая школа», — отмечает художник Александр Архипенко.
Kоллекционер, галерист:
Жизнь среди старых мастеров предопределила судьбу Даниила Архипенко как художника — четкое и преданное следование традициям настоящей живописи, без малейшей халтуры, с бесконечным разнообразием оттенков, тонов, нюансов, правил. А Небо над Петербургом, где родился и вырос художник, — ясное и далекое, либо свинцовое и глубокое, задало сюжеты его роизведений — бесконечная стихия, сквозь которую всегда пробивается луч света и надежды, а страх перед неизведанным двигает героя навстречу судьбе. Место проведения выставки Даниила — на высоте нескольких десятков метров над землей под небом и облаками Петербурга максимально точно подходит для его живописи, и поможет зрителю точнее и легче воспринять творчество художника.
Смольный собор, пространство под куполом
Выставка Даниила и Александра Архипенко «Небеса» открыта с 5 по 23 июня 2024 года на площади Растрелли, 1.
12+
Комментарии (0)