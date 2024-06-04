Под куполом Смольного собора открывается выставка «Небеса» Даниила и Александра Архипенко

«Тупое копирование — бессмысленно и вредно! Картина мастера — это тоже живая натура, и при копировании должна быть попытка разобраться, почему она живая, почему она живопись, а не просто картинка-иллюстрация какого-то сюжета. Копируя шедевр, художник с кистью в руке должен последовать за мастером и попытаться пройти с ним рядом, пусть даже на расстоянии. Такое копирование всегда будет полезно и важно. Умное копирование — лучшая школа», — отмечает художник Александр Архипенко.