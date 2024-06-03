Персональная выставка Alesha «Вне себя» обращена к экспериментам в области содержания и формы в условных рамках портретного жанра. В рамках экспозиции будут представлены работы, написанные за последние 5 лет: «от ранних ироничных, переосмысляющих модернистские художественные практики, до зрелых, бросающих вызов привычному восприятию человеческого образа». Название персонального проекта адресовано к художественной оптики Alesha, которую можно охарактеризовать как постоянное преодоление и выход за рамки устоявшегося канона. Беря за основу конкретные образы он исследует человеческую натуру, переходя от реализма к условному абстрактному психологизму (в нем выражается универсальный эмоциональный контекст вне зависимости от конкретного характера).