Новый ретроспективный проект расскажет о формальных и содержательных экспериментах в работах разных лет современного мультидисциплинарного художника, пришедшего на петербургскую арт-сцену из уличного искусства.
He saw everything
Персональная выставка Alesha «Вне себя» обращена к экспериментам в области содержания и формы в условных рамках портретного жанра. В рамках экспозиции будут представлены работы, написанные за последние 5 лет: «от ранних ироничных, переосмысляющих модернистские художественные практики, до зрелых, бросающих вызов привычному восприятию человеческого образа». Название персонального проекта адресовано к художественной оптики Alesha, которую можно охарактеризовать как постоянное преодоление и выход за рамки устоявшегося канона. Беря за основу конкретные образы он исследует человеческую натуру, переходя от реализма к условному абстрактному психологизму (в нем выражается универсальный эмоциональный контекст вне зависимости от конкретного характера).
«Абстрактный психологизм был популярным приёмом в средневековой литературе. В летописях и житиях авторы конструировали идеализированную схему восприятия мира — не персональный ответ конкретного действующего лица на предложенные обстоятельства, а ожидаемое, нормативное поведение, продиктованное требованиями церкви и феодального общества. В художественном арсенале Alesha психологизм определяет обращение к эмоциональной сфере как объекту визуального исследования, а абстрактность как подход, предполагающий обобщение и универсализацию эмоционального опыта», — отмечают кураторы выставки.
Siblings III
Персональная выставка Alesha «Вне себя» открыта с 5 по 16 июня в арт-пространстве «Метамодернисты» на улице Ефимова, 5.
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