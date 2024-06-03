18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Alesha покажет эволюцию жанра психологического портрета на персональной выставке в «Метамодернистах»

Новый ретроспективный проект расскажет о формальных и содержательных экспериментах в работах разных лет современного мультидисциплинарного художника, пришедшего на петербургскую арт-сцену из уличного искусства.

He saw everything
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой галереи «Метамодернисты»

He saw everything

Персональная выставка Alesha «Вне себя» обращена к экспериментам в области содержания и формы в условных рамках портретного жанра. В рамках экспозиции будут представлены работы, написанные за последние 5 лет: «от ранних ироничных, переосмысляющих модернистские художественные практики, до зрелых, бросающих вызов привычному восприятию человеческого образа». Название персонального проекта адресовано к художественной оптики Alesha, которую можно охарактеризовать как постоянное преодоление и выход за рамки устоявшегося канона. Беря за основу конкретные образы он исследует человеческую натуру, переходя от реализма к условному абстрактному психологизму (в нем выражается универсальный эмоциональный контекст вне зависимости от конкретного характера).

Singer
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой галереи «Метамодернисты»

Singer

100 rubles
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой галереи «Метамодернисты»

100 rubles

«Абстрактный психологизм был популярным приёмом в средневековой литературе. В летописях и житиях авторы конструировали идеализированную схему восприятия мира — не персональный ответ конкретного действующего лица на предложенные обстоятельства, а ожидаемое, нормативное поведение, продиктованное требованиями церкви и феодального общества. В художественном арсенале Alesha психологизм определяет обращение к эмоциональной сфере как объекту визуального исследования, а абстрактность как подход, предполагающий обобщение и универсализацию эмоционального опыта», — отмечают кураторы выставки.

Siblings III
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой галереи «Метамодернисты»

Siblings III

Персональная выставка Alesha «Вне себя» открыта с 5 по 16 июня в арт-пространстве «Метамодернисты» на улице Ефимова, 5.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: