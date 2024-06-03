Эрмитаж поднял стоимость билетов в три своих филиала

Стоимость входа в Зимний дворец Петра I (на Дворцовой набережной) и во дворец Меншикова (Университетская набережная) подорожала на 100 рублей. Вместо 600 рублей билет в эти филиалы теперь обойдется в 700 рублей. А посещение реставрационного центра «Эрмитаж – Старая Деревня» подорожало на 50 рублей — с 650 до 700 рублей.

Также 5 июня музей из-за ПМЭФ закроется раньше обычного — в 14:00, а кассы закроются на час раньше. Главный штаб можно будет посетить как обычно — до 18:00. А вот Зимний дворец Петра I и вовсе закроют на весь день.

Напомним, что вчера Эрмитаж повысил стоимость билетов в Зимний дворец и Главный штаб с открытой датой. Подорожание произошло сразу на 20% с 1000 до 1200 рублей.