Московская галерея совриска Seréne знакомит зрителя с начинающими художниками, работающими с разными медиумами — от живописи и фотографии до керамики и скульптуры. Недавно основатель и идеолог галереи Александр Бланарь открыл еще одно пространство и в швейцарском Лугано, а в апреле 2024 года уже штурмовал британский арт-рынок. В Петербурге работы резидента галереи Лидии Руссковой-Хасая выставляются впервые, сохраняя основную концепцию Seréne — знатоки английского узнали в названии эпитет тихий-ясный-безмятежный.

Мультидисциплинарная художница и режиссер работает в разных жанрах, включая видеоарт, перформансы, звуковые и тотальные инсталляции, объединенные темой универсальных интуитивных образов. Частое обращение Лидии Руссковой-Хасая к текстуальным форматам также не случайно — сродни семиотикам автор связывает коммуникационные знаки с философией. Сейчас ее проект Homesick в соавторстве с Тимофеем Колесниковым представлен в параллельной программе венецианской биеннале. Это сайт-специфик инсталляция с сотнями картонных коробок, фотографий, видео-арта и световых элементов.