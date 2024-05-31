Камерный проект продолжит оригинальную серию Messages with friends с неоновыми посланиями и небесными коллажами, которые играются с парадигмами исцеления и рефлексии.
Московская галерея совриска Seréne знакомит зрителя с начинающими художниками, работающими с разными медиумами — от живописи и фотографии до керамики и скульптуры. Недавно основатель и идеолог галереи Александр Бланарь открыл еще одно пространство и в швейцарском Лугано, а в апреле 2024 года уже штурмовал британский арт-рынок. В Петербурге работы резидента галереи Лидии Руссковой-Хасая выставляются впервые, сохраняя основную концепцию Seréne — знатоки английского узнали в названии эпитет тихий-ясный-безмятежный.
Мультидисциплинарная художница и режиссер работает в разных жанрах, включая видеоарт, перформансы, звуковые и тотальные инсталляции, объединенные темой универсальных интуитивных образов. Частое обращение Лидии Руссковой-Хасая к текстуальным форматам также не случайно — сродни семиотикам автор связывает коммуникационные знаки с философией. Сейчас ее проект Homesick в соавторстве с Тимофеем Колесниковым представлен в параллельной программе венецианской биеннале. Это сайт-специфик инсталляция с сотнями картонных коробок, фотографий, видео-арта и световых элементов.
Свет и буквы встретятся вновь в работах художницы для новой поп-ап выставки Inside out, которая открылась 23 мая в арт-отеле Wynwood. В интерьерах гостиницы разместили неочевидный для российской арт-сцены неон — в продолжение оригинальной серии Messages with friends. Эти незатейливые световые послания встречают гостей и посетителей ежедневно, «но в какой-то момент подобная фраза попадает прямо в сердце и дает ответ на главные вопросы».
Вторя идиоматическому выражению и названию выставки Inside out (все наоборот) поп-ап перенесет звуки и картины города в пространство отеля и покажет небесные коллажи, каждый из которых собран из более 20 изображений облачного неба, наложенными друг на друга прозрачной вуалью.
Директор галереи Serene:
Отель Wynwood всегда наполнен искусством! До сих пор помню их выставку вместе с Сашей Фроловой. Мы начали обсуждать коллаборацию еще в прошлом году, думали над подходящим художником, концепцией. Messages от Лидии вдохновили нас всех и хорошо вписались в интерьер. Чаще всего в отелях висят пейзажи в золотых рамах или же абстракция сомнительного происхождения, но теперь заходишь в такое пространство и тебе становится хорошо, просто потому что там есть хорошее искусство, которое несет новые смыслы.
Поп-ап выставка Inside out Лидии Руссковой-Хасая открыта с 23 мая по 1 сентября в отеле Wynwood на канале Грибоедова, 18-20.
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