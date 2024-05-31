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Искусство

В Петербурге открылась поп-ап выставка московской Serene Gallery с работами Лидии Руссковой-Хасая

Камерный проект продолжит оригинальную серию Messages with friends с неоновыми посланиями и небесными коллажами, которые играются с парадигмами исцеления и рефлексии.

Изображение предоставлено «Собака.ru» директором галереи Serene Александром Бланарем
Изображение предоставлено «Собака.ru» директором галереи Serene Александром Бланарем

Московская галерея совриска Seréne знакомит зрителя с начинающими художниками, работающими с разными медиумами — от живописи и фотографии до керамики и скульптуры. Недавно основатель и идеолог галереи Александр Бланарь открыл еще одно пространство и в швейцарском Лугано, а в апреле 2024 года уже штурмовал британский арт-рынок. В Петербурге работы резидента галереи Лидии Руссковой-Хасая выставляются впервые, сохраняя основную концепцию Seréne — знатоки английского узнали в названии эпитет тихий-ясный-безмятежный. 

Мультидисциплинарная художница и режиссер работает в разных жанрах, включая видеоарт, перформансы, звуковые и тотальные инсталляции, объединенные темой универсальных интуитивных образов. Частое обращение Лидии Руссковой-Хасая к текстуальным форматам также не случайно — сродни семиотикам автор связывает коммуникационные знаки с философией. Сейчас ее проект Homesick в соавторстве с Тимофеем Колесниковым представлен в параллельной программе венецианской биеннале. Это сайт-специфик инсталляция с сотнями картонных коробок, фотографий, видео-арта и световых элементов.

Изображение предоставлено «Собака.ru» директором галереи Serene Александром Бланарем
Изображение предоставлено «Собака.ru» директором галереи Serene Александром Бланарем

Свет и буквы встретятся вновь в работах художницы для новой поп-ап выставки Inside out, которая открылась 23 мая в арт-отеле Wynwood. В интерьерах гостиницы разместили неочевидный для российской арт-сцены неон — в продолжение оригинальной серии Messages with friends. Эти незатейливые световые послания встречают гостей и посетителей ежедневно, «но в какой-то момент подобная фраза попадает прямо в сердце и дает ответ на главные вопросы». 

Вторя идиоматическому выражению и названию выставки Inside out (все наоборот) поп-ап перенесет звуки и картины города в пространство отеля и покажет небесные коллажи, каждый из которых собран из более 20 изображений облачного неба, наложенными друг на друга прозрачной вуалью.

Изображение предоставлено «Собака.ru» директором галереи Serene Александром Бланарем
Изображение предоставлено «Собака.ru» директором галереи Serene Александром Бланарем
Александр Бланарь

Директор галереи Serene:

Отель Wynwood всегда наполнен искусством! До сих пор помню их выставку вместе с Сашей Фроловой. Мы начали обсуждать коллаборацию еще в прошлом году, думали над подходящим художником, концепцией. Messages от Лидии вдохновили нас всех и  хорошо вписались в интерьер. Чаще всего в отелях висят пейзажи в золотых рамах или же абстракция сомнительного происхождения, но теперь заходишь в такое пространство и тебе становится хорошо, просто потому что там есть хорошее искусство, которое несет новые смыслы.

Изображение предоставлено «Собака.ru» директором галереи Serene Александром Бланарем
Изображение предоставлено «Собака.ru» директором галереи Serene Александром Бланарем

Поп-ап выставка Inside out Лидии Руссковой-Хасая открыта с 23 мая по 1 сентября в отеле Wynwood на канале Грибоедова, 18-20.

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